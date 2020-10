Vandalismus auf Friedhof in Oberfranken: Am Wochenende haben Unbekannte einen Friedhof in Reichenbach verwüstet. Die "pietätlosen Schurken" hätten sich ordentlich ausgetobt, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

Sie machten sich in zerstörerischer Absicht über mehrere Gräber her und versursachten einen Gesamtschaden von rund 2250 Euro. "Die Barbarei zeigte sich anhand umgeworfener und zerbrochener Grablichter, herausgerissener Pflanzen, beschädigter Pflanzkübel und nicht zuletzt sogar verschobener Grabsteine", heißt es seitens der Polizei.

Jetzt sucht die Polizei sucht nach Zeugen, die etwas von der Zerstörung in der Nacht von Freitag auf Samstag im Landkreis Kronach mitbekommen haben. Zeugen sowie Geschädigte sollen sich telefonisch mit den Beamten unter der Nummer 09263/975020 in Verbindung setzen.