Bis vor knapp zwei Wochen hatte Nadine Schlißke einen anderen Plan. Sie wollte mit ihrem Café, Konditorei und Lebensmittelladen "Ottos Enkel " auf die andere Straßenseite ziehen. Weniger als eine Espressolänge entfernt, im ehemaligen Autohaus Endres sollte die Erfolgsgeschichte des gemütlichen Treffs fortgesetzt werden, dessen Mietvertrag Ende Februar ausläuft. Doch in einem Jahr, in dem eh schon alles anders ist als erwartet, kann sich eine Entscheidung schnell ändern. Auch die Gastronomin hat umgedacht und beschlossen, das Café und den Laden zum letzten Mal an ihrem 41. Geburtstag zu öffnen, am 15. Februar.

"Es war eine Bauch- und Geldbeutelentscheidung", sagt die Inhaberin, die immer wieder erwähnt, wie tatkräftig ihre Familie sie in den vergangenen Jahren und auch im kundenreichen Corona-Sommer unterstützt hat. Sie wolle gut aus der Sache herauskommen, auch in finanzieller Hinsicht, erzählt die Gastronomin , nachdem sie die letzten Kuchen für den nächsten Tag in den Ofen geschoben hat. Jetzt sei sie noch guter Dinge. Wenn sie aber Tausende Euro in den neuen Laden investieren würde und eine dritte Pandemie-Welle anrückt, kann sich das schlagartig ändern. Außerdem habe sie ihr Privatleben seit vier Jahren heruntergefahren. "Ottos Enkel " gibt es seit knapp zwei Jahren. Zuvor hat die Inhaberin den Marktrodacher Schwimmbadkiosk betreut.

Der Bauch entscheidet

Den Entschluss hat sie am Donnerstag vor zwei Wochen gefasst. Es stand ein Termin an mit Organisatoren des Lucas-Cranach-Campus an, die die neue Ladenfläche vermietet hätten. Doch wegen der aktuellen Corona-Lage hat sich die Gastronomin mit CSU-Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner im Guten darauf geeinigt, ihre Pläne nicht in die Tat umzusetzen. Wenn die Corona-Krise aber eine gute Entwicklung mit sich gebracht hat, dann die, dass sich für Nadine Schlißke neue Türen geöffnet haben, als andere ins Schloss gefallen sind.

Seit zwei Wochen beliefert sie regelmäßig einen Kronacher Kindergarten mit Mittagessen. Das hat sich so ergeben, erklärt sie. Rund 20 Kinder in Notbetreuung versorgt sie seitdem mit ihren handgemachten Speisen und mit regionalen Produkten. Das wird auch die Zukunft von Ottos Enkelin . Der Name "Ottos Enkel " wird als Firmenname erhalten bleiben. Ein Café in Kronach wird es allerdings nicht mehr geben. Vom Familienhaus in der Fehnenschneidmühle bei Steinberg aus will sie künftig Speisen zubereiten und ausliefern. "Ottos Enkel " als reines Catering : von ihren beliebten Kuchen , Stollen und Plätzchen bis zum Rundum-Dinner. "Ich bin für alles offen", sagt sie. Kunden sollen sie einfach kontaktieren und ihre Wünsche äußern. "Es verlagert sich nur nach Hause. Ich bin noch für alle meine Kunden da."

Die beiden Lockdowns hat "Ottos Enkel " den Umständen entsprechend gut überstanden. "Wir hatten zwar nur noch vier Tische wegen des Mindestabstands", sagt Nadine Schlißke. Aber die Einzelhändler rund um den Marienplatz haben zusammengehalten, die To-Go-Angebote genutzt und vor allem ihre Stammkunden haben die Inhaberin durch die schwierige Zeit begleitet: "Ob es stürmt oder schneit waren zwei Kunden jeden Tag bei mir und haben ihren Milchkaffee und Kaffee abgeholt." Sollte eine dritte Welle anrücken, richtet sie noch ein paar offene Worte an alle Vermieter , die kleinen Läden in der Innenstadt zu unterstützen. Selbst ein ein-, zweihundert Euro weniger können einen kleinen Laden vor der Insolvenz bewahren.

Überraschung für die Kunden

Ihre Stammkunden : Das ist auch der Grund, warum sie für ihre Kunden noch eine kleine Überraschung zum Abschied hat. Jeder Gast bekommt am 15. Februar einen kostenlosen Kaffee bei "Ottos Enkel ". Sie habe quasi mit ihrem Geburtstag vor zwei Jahren begonnen. Jetzt erscheint es ihr der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Sie hat auch noch eine Bitte: Bis dahin sollten auch alle Kunden ihre Gutscheine einlösen, die sie zuhause liegen haben. Ansonsten bleibt für die Gastronomin das sprichwörtlich lachende und das weinende Auge. Sie habe gern bewirtet, erzählt sie. Aber jetzt freut sie sich darauf, seit vielen Jahren endlich wieder ein Wochenende zu haben.