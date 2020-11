Der Countdown läuft. In weniger als vier Monaten, am 15. März 2021, startet der Masterstudiengang "Autonomes Fahren" der Hochschule Coburg in Kronach. Spätestens dann darf sich die Lucas-Cranach-Stadt ganz offiziell Hochschulstandort nennen.

Kronachs Studiengang ist nicht der erste seiner Art. Doch sein Konzept ist deutschlandweit einzigartig. Trockene Vorlesungen oder Seminare in Besprechungsräumen gibt es am Lucas-Cranach-Campus nicht. Dafür offene Räume und Werkstätten, in denen sie sich rund um die Uhr austauschen und an ihren Ideen tüfteln können.

Die Studenten arbeiten in Teams vom ersten Tag an auf ein Projekt hin, das sie innerhalb von zwei Semestern in die Praxis umsetzen. Die alte Güterhalle am Kronacher Bahnhof verwandelt sich aktuell zu einem Forschungszentrum mit Teststrecke, auf der die Studenten ihre eigenen Ideen zum Laufen bringen.

Die klassischen Dozenten übernehmen dabei die Rolle von Coaches, die den angehenden Ingenieuren das Wissen vermitteln, das sie gerade für ihre Projekte brauchen. "Von der ersten Idee, über das Konzept und die Umsetzung bis hin zum Test des autonomen Systems: Bei diesem Studiengang dreht sich alles um die gemeinschaftliche Lösung einer praxisnahen Aufgabenstellung", erklärt Stefan Gast. Der Dekan der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik hat den Masterstudiengang entwickelt - zusammen mit namhaften Unternehmen aus der Region, darunter Valeo, Brose, Dr. Schneider und Lear.

Kontakte fürs Berufsleben

Mit diesen Partnern können die klugen Köpfe dort, wo seit einigen Wochen die ersten Shuttle-Busse eigenständig durch die Straßen fahren, die nächsten Schritte in Richtung autonomer Zukunft voranschreiten. Wer in Kronach studiert, kann sich sicher sein, dass er mit Experten aus den örtlichen Unternehmen zusammenarbeitet und wertvolle Kontakte knüpfen kann. "Wir wollen die Studenten nicht nur nach Oberfranken holen, sondern sie auch hier halten", formuliert der Professor für Automobil-Mechatronik das ambitionierte Ziel der Hochschule.

Im besten Fall unterschreiben die Fachkräfte nach ihrem Studium, das sie mit dem Master of Engineering abschließen, bei einem heimischen Unternehmen einen Arbeitsvertrag oder gründen eigene Start-Ups.

Die Partner profitieren genauso von den jungen Freigeistern und ihren Ideen. Heimische Unternehmen haben mit dem Lucas-Cranach-Campus künftig nicht nur eine sprudelnde Quelle an Fachkräften und ein innovatives Forschungszentrum vor der Haustür. Ihre Mitarbeiter können sich durch ein Studium oder zusätzliche Zertifikate ebenfalls weiterbilden.

Ob Innovationen bei der künstlichen Intelligenz, dem 5G-Mobilfunkstandard oder Fachwissen bei autonomen Fahrzeugen: "Dieses Know-How bringt in jeder Branche einen Wettbewerbsvorteil", ist sich der Dekan der Fakultät Maschinenbau und Automobiltechnik sicher. Sich selbstständig fortbewegende Fahrzeuge oder eigenständig arbeitende Maschinen würden künftig neue Möglichkeiten eröffnen - ob in der Landwirtschaft, der Personenbeförderung oder dem Güterverkehr.

Eine Chance für die ganze Region

Letztendlich, daran glaubt auch die Leiterin des Hochschulmarketings Margareta Bögelein, profitiert ganz Oberfranken von den Ideen, die bald im Schatten der Festung geboren werden. Projekte wie die autonomen Shuttle-Busse könnten sich dauerhaft etablieren. "Unser Ziel ist es, bestehende Projekte immer weiterzuentwickeln und daraus Folgeprojekte zu generieren", so Gast.

Im kommenden Sommersemester rechnet er bereits mit bis zu 20 Studenten. "Wir haben 123 Studienplätze zu vergeben und das Masterstudium kann halbjährlich begonnen werden." So sicher wie autonomes Fahren die Technologie der Zukunft ist, so sicher ist der Dekan davon überzeugt: Semester für Semester werden mehr Freigeister nach Kronach pilgern.

Wer jetzt schon am liebsten lostüfteln würde, kann sich über die Homepage der Hochschule für den Masterstudiengang "Autonomes Fahren" einschreiben.

Auf einen Blick:

Abschlussgrad: Master of Engineering

Format: Vollzeit mit berufs-/weiterbildenden Elementen

Regelstudienzeit: 3 Semester (2 Semester Projekt, 1 Semester Masterarbeit)

Voraussetzungen: abgeschlossenes technisches oder mathematisches Bachelorstudium in den Fachrichtungen Maschinenbau, Automobiltechnik, Elektrotechnik/Elektronik, Physik, Informatik, technische Mathematik und artverwandte Studiengänge

Besonderheit: Forschungszentrum und Nähe zu regionalen Unternehmen

Anmeldung auf www.hs-coburg.de/studium/master/technik-informatik/autonomes-fahren.html