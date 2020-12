Impfpanne: Senioren in Küps warten vergeblich auf erste Impfung im Landkreis

Die Mitarbeiter des Impfteams stehen bereit, das Seniorenheim in Küps wartet auf die ersten Schutzimpfungen in ihrem Haus. Doch plötzlich wird am Sonntagvormittag alles abgeblasen. In allen oberfränkischen Landkreisen bis auf Bamberg wird der erste offizielle Impftag jäh von einer Panne gestoppt. 100 Mitarbeiter und Bewohner des Altenpflegeheims Sonnen-Blick werden an diesem Sonntag nicht geimpft.