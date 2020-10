Haben sie die Kronacher Norma-Filiale überfallen? Mutter und Sohn vor Gericht

Die reinste Liebe ist die einer Mutter , heißt es. Doch die bedingungslose Zuneigung zu ihrem Sohn hat eine 51-Jährige aus dem Kreis Kronach in Untersuchungshaft gebracht. Die Staatsanwaltschaft Coburg sieht es als erwiesen an, dass sie am 1. April dieses Jahres mit ihrem Filius den Norma-Lebensmittelmarkt in Kronach überfallen hat ( wir berichteten" domain="www.infranken.de" target="_blank" class="external-link-new-window ).