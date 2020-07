Geduldsprobe für Autofahrer: Ortsdurchfahrt in Gundelsdorf wird saniert

Die Schilder am Straßenrand deuten es schon an: Das Staatliche Bauamt Bamberg saniert ab Montag, den 3. August, die Ortsdurchfahrt der B 85 in Gundelsdorf.

Im ersten Schritt werden die Gehwege und Bordsteine der Stadt Kronach erneuert. Hierfür wird eine Baustellen-Ampel den Verkehr an der jeweiligen Arbeitsstelle vorbei leiten. Die Ampel wandert mit der Baustelle. Im nächsten Schritt wird - voraussichtlich ab Ende September - der Asphaltoberbau der gesamten Ortsdurchfahrt vom Kreisverkehr Gundelsdorf bis zur Brücke über die Haßlach abgefräst und eine neue Asphalttrag-, Binder- und Deckschicht eingebaut. Die in der Fahrbahn vorhandenen Wasserschieber werden durch die Stadtwerke Kronach erneuert.

Dafür muss die B 85 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Die Umleitungen sind bereits während der halbseitigen Sperrungen ausgeschildert, um den Verkehr frühzeitig umzuleiten. Die Umleitungen verlaufen von Steinbach a. Wald - Teuschnitz - Tschirn - Wilhelmsthal bis Kronach und über Johannisthal - Leutendorf - Mitwitz bis Haßlach b. Stockheim und jeweils umgekehrt.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren.

Den direkten Anwohnern wird die tatsächliche Nichtbefahrbarkeit durch Postwurfsendungen bekannt gegeben. Voraussichtlich ab Ende Oktober kann die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Bauamt Bamberg bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Nachsicht für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen und um Rücksichtnahme im Baustellenbereich.

Die neue Fahrbahn dient vor allem den Lärmschutz. Die spezielle Oberflächentextur verringert die Schwingungen der Reifen.