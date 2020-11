Kronach vor 1 Stunde

Corona-Beschränkungen

Geburtstagsfeier in Tschirn schreibt deutschlandweit Schlagzeilen, doch nicht alle sind wahr

Eine Tschirner Familie aus mehr als zwei Haushalten hat sich am Samstag versammelt. Die Polizei schrieb Anzeigen, der Fall deutschlandweit Schlagzeilen. Was wahr ist und was nicht.