Eine Mensa, über die Stadt verteilt? Studierende bringen ihre Ideen zum Kronacher Campus ein

Htten die Studierenden im Master "Zukunftsdesign" das sagen, sie wrden das Motto fr den Lucas-Cranach-Campus mglicherweise mit einem Wort beschrieben: "Machen". Das hngt in Rot in einem der Seminarrume auf dem Loewe-Campus, das "Mitmachen" forderten auch die Studierendenvertreter der Hochschule Coburg im Januar von den Verantwortlichen. Was folgte war ein kurzes Gewitter in der sonst berraschend ruhig und gezielt laufenden Planung des grten Bildungsprojekts der Landkreisgeschichte.