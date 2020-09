Die erste "BEO" ist zu Ende und der "Baby Event Oberfranken" war ein ein durchschlagender Erfolg - und das trotz Corona und der damit verbundenen Einschränkungen. Die Karawane zieht weiter, was aber bleibt, ist ein Zusammenhalt, der hoffentlich beispielgebend sein wird. Im Landkreis Kronach hatten sich acht Firmen daran beteiligt und es den Händlern von Kinderwagen und Kindermöbeln in Deutschland und im benachbarten Ausland ermöglicht, sich umzuschauen und natürlich auch einzukaufen. Grund für diese lokale Lösung war der Wegfall der Kölner Messe "Kind und Jugend," die heuer auf Grund der Corona-Pandemie leider nicht stattfinden konnte.

Stärke und ein neues Konzept wollte man aber auch präsentieren, weil aus Richtung Fernost ein immer rauerer Wind wehe. Der Markt sei hart umkämpft, die Konkurrenz nicht zu unterschätzen. In Oberfranken will man sich das nicht gefallen lassen und einen Lückenschluss praktizieren. Eine gemeinsame Strategie finden, die auch dazu beitragen solle, sich erfolgreich gegen Übernahmen zu wehren.

Unter anderem zieht jetzt Initiator Jens Blinzler, Verkaufsleiter der Firma Gesslein (Redwitz), Bilanz: "Durch die Vorbereitung und die Durchführung der Veranstaltung sind wir alle ein Stück weit zusammengewachsen und haben verstanden, dass wir in einem Boot sitzen. Das ist eine gute Basis für einen künftig noch intensiveren Austausch und vielleicht sogar weitere, gemeinsame Projekte."

Blinzler kann sich eine Wiederholung im nächsten Jahr durchaus vorstellen. Und dann wolle man wieder die Synergieeffekte nutzen, die sich schon in diesem Jahr als Vorteil herausgestellt hätten. "Im Durchschnitt hat jeder Fachhändler mindestens vier bis sechs unterschiedliche Hersteller besucht." Die Händler seien nicht einfach mal so durchgerauscht, sondern hätten sich Zeit genommen, um in lockerer und familiärer Atmosphäre Gespräche zu führen und Farben und Stoffe zu sehen und zu fühlen.

Und tatsächlich kam bei den Kunden Begeisterung auf, wie Ingrid Wolf aus Pforzheim und Anette Schad aus Kirchheim/Teck bestätigen. Sie seien hier, weil sie viel Wert auf persönliche Beratung legen. Überrascht waren sie von der Tatsache, dass sich in einer Region zwölf Firmen zusammengeschlossen haben, bei denen sie einkaufen. Wer jetzt über die Zahl zwölf stolpert: Vier Firmen, die sich an der BEO beteiligt haben, kamen aus den Kreisen Coburg und Lichtenfels.

Aufenthalt spontan verlängert

Ingrid Wolf und Anette Schad wollten ursprünglich nur einen Tag in der Region bleiben, haben aber spontan noch einige angehängt, weil sie das Konzept vollends überzeugt hat. Funktionieren könne das aber auch nur, meint Jens Blinzler, weil in Oberfranken die nötige Dichte an Kinderwagen- und Kindermöbelherstellern gegeben sei. "Wir sind aus der Korbwarenindustrie entstanden," erklärt er, und daraus hätten sich dann unterschiedliche Geschäftszweige entwickelt.

Firmenrundgang, Produktion live erleben, Verpflegung, individuelle Beratung - die Kunden fühlten sich verwöhnt und nahmen die entsprechenden Angebote sehr gerne an. Und sie nahmen es in Kauf, dass sie sich anmelden mussten, denn Spontanbesuche wären eher schwierig zu handeln gewesen, bestätigen alle Veranstalter. Messe unter Corona-Bedingungen sei halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch wenn alles tadellos funktioniert habe.

Gut angekommen sind bei den Gästen auch die Landschaft und die Unterbringung. Viele kannten den fränkischen Landstrich noch gar nicht und ließen sich von der Natur und der Kulinarik verzaubern. "Das halte ich für einen sehr positiven Nebeneffekt," freut sich Initiator Jens Blinzler.

Die Messe bildete bei allen Herstellern Trends der Saison ab, wobei es in der Kinderwagenbranche farblich seit Jahren eher gedeckt zugeht. Dunkle Töne dominieren und man trifft auf Blau und Grau, so weit das Auge reicht. Patricia Hesselbacher von der Hesba Kinderwagenfabrik (Marktgraitz) erklärt den zeitlosen Trend: "Ein Kinderwagen muss zwei, drei Jahre gebrauchstauglich sein. Dunkle Farben werden dabei vom Kunden als unempfindlicher empfunden. Ist etwas klassisch, kommt es auch nicht aus der Mode."

Ihre Aussage steht stellvertretend für alle Hersteller, die sich zwar in den Ausführungen ihrer Modelle unterscheiden, aber kaum in den Farben. Wer heutzutage einen Kinderwagen kauft, der braucht wirklich ein anständiges Beratungsgespräch, denn die Vielzahl an Ausführungen ist anfangs ziemlich verwirrend. Ist das Kind Bauchschläfer oder Seitenschläfer? Brauche ich eine Wanne oder reicht eine Tragetasche? In welcher Region wohne ich, welche Federung ist sinnvoll? Und wie dick soll das Verdeck sein? Endlos die Fragen, die Fachhändler beantworten können. Und tatsächlich haben viele Kunden die Kinderwagen bei den Herstellern auf Herz und Nieren geprüft.

John Hartan meint dazu: "Es war für uns ein Erfolg und ein guter Ansatz, um den Kunden zu erreichen. So konnten sich alle die Kollektion im Original anschauen, Farben sehen, Stoffe anfassen." Die Firma Hartan (Sonnefeld) hat seit ein paar Jahren Exklusivverträge unter anderem mit Mercedes Benz. Wer also ein solches Fahrzeug besitzt und Nachwuchs erwartet, kann sich nicht nur farblich abstimmen, sondern vielleicht auch bei den Felgen. Auf jeden Fall seien die Kinderwagen wesentlich schadstoffarmer als die Fahrzeuge, witzelt er. Sein Resümee: "Die Veranstaltung hat Sinn gemacht, sie war ein voller Erfolg."

Handarbeit live

Patricia Hesselbacher will auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder dabei sein. "Es hat die Firmen näher zusammengebracht," meint die Unternehmerin, die bei ihrer Produktion vor allem auf große Taschen mit viel Platz fürs Baby, eine gute Federung und ein dickes Verdeck setzt. Auch bei ihr sei das Angebot, sich die Produktion anzuschauen, total gut angenommen worden. "Meine stärksten Tage waren am Wochenende und jeder war von der Gegend begeistert. Ich bekam eine tolle Resonanz. Man kann ja viel erzählen, Bilder zeigen, Videos drehen und verschicken, aber das ist nicht das Gleiche wie ein persönlicher Besuch." Live Handarbeit im Detail zu sehen, hätte ihre Kunden restlos begeistert und eine neue Ebene geschaffen.

"Home and Living" abbilden, das kann unter anderem Barbara Schardt mit ihrem Mitwitzer Unternehmen für Kinderzimmer, Kleinmöbel und Textilien, das sie zusammen mit ihrem Bruder führt. Auch sie freute sich über die Hausmesse und erklärte: "Wir produzieren ,Made in Germany', verkaufen über den Händler, liefern aber direkt." Auch bei ihr hatten die Kunden Zeit für einen ausgiebigen Rundgang.

Das umweltzertifizierte Unternehmen hatte in den letzten Jahren starke Markenbildung betrieben und stehe für Nachhaltigkeit, wie Barbara Schardt versichert. Kinderzimmer, Kleinmöbel und Textilien, hier achte man aufs Detail, wolle mitwachsen mit den Kindern. Ihr Fazit zur Hausmesse: "Es hat sich gelohnt." Und auch sie ist einer Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr nicht abgeneigt.