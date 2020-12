"Ich halte die Stellung für Kunst und Kultur in Nordhalben." Judith Franke, die Künstlerin, die für die schrägen Frisuren ihrer Holzskulpturen bekannt geworden ist, grinst verschmitzt. Sie meint es zwar durchaus ernst, aber sie ist halt auch Optimistin. "Wir können zwar nicht von Luft und Liebe leben, aber trotzdem möchte ich etwas für die Kultur spendieren." Und das tut sie gerade: Sie schnitzt einen Engel im Maxhaus, einen Engel, der für Nordhalben zum Symbol werden könnte für Hoffnung, Liebe und Frieden.

Sie schnitzt ihn dann, wenn es zu dunkeln beginnt, wenn überall die Lichter angehen und jeder sich auf den Abend vorbereitet. Dann steht Judith Franke in einem Raum, der eine höhere Temperatur gut vertragen könnte, umgeben von ihren Werken und schnitzt vor sich hin. Jeder kann von draußen zuschauen, oder vielleicht auch den Dialog suchen mit der Künstlerin, die für Gespräche immer offen ist. Spontan sei sie eingeladen worden von der Familie Adler, meint sie und habe kurzerhand auch eine Ausstellung ihrer Werke auf die Beine gestellt. Durch das Schauschnitzen soll aus dem Stamm einer Ulme, den ihr die Gemeinde spendiert hatte, also einen Engel entstehen. "Naja, die grobe Züge erkennt man zwar, aber es ist schon noch etwas Arbeit nötig."

Wie man auf die Idee kommt, einen Engel in einem Schaufenster zu schnitzen? Judith Franke geht mit ihren Gedanken tief in sich, um diese Frage zu beantworten: "Ganz am Anfang war es sicher eine Covid-19-Frustration. In diesem Jahr krieche nicht nur ich auf dem Zahnfleisch, sondern mit mir auch viele andere Menschen. Es gab kaum Veranstaltungen, dabei ist vor allem auch Musik und Kultur Nahrung für die Seele. Nahrung, die sich dringend benötigt, um nicht zu verkümmern, denn das passiert gerade. Wir verkümmern."

Schicksalsschläge im Blick

Als sich Judith Franke in ihrem Bekanntenkreis umgeblickt habe, seien sie ihr begegnet, die zahlreichen Schicksalsschläge. "Einige sind finanziell total am Boden, andere sogar gestorben. Da habe ich mir überlegt, dass ich diesen Engel schnitzen könnte, auch um Hoffnung zu geben, vielleicht einen Lichtstrahl in einer sehr dunklen Zeit."

Worüber sich Judith Franke aber ganz arg freut, das ist die Unterstützung der Nordhalbener Bevölkerung. "Sie bringen Geschenke, motivieren mich, spornen mich an. Dabei kenne ich viele noch nicht einmal. Ich weiß ja gar nicht, wo mein Dank im Einzelnen hingehen soll, deshalb bedanke ich mich von Herzen bei allen. Ich mache das für diesen Ort, der mir sehr viel bedeutet. Jeder von uns hat in der jetzigen Zeit seinen Platz und seine Berechtigung. Da ist keiner besser oder schlechter. Und nur weil jemand ,systemrelevant' ist, heißt das ja nicht, dass alle anderen bedeutungslos sind. Wenn wir die Kunst verlieren, verlieren wir auch einen Teil dessen, was uns als Volk ausmacht. Das sollten wir uns vor Augen halten."

Was mit dem Engel passieren soll, wenn er fertig geschnitzt ist, weiß die Künstlerin noch nicht so genau, deshalb wendet sie sich mit ihrem Anliegen an die Nordhalbener Bürger: "Kommt mit euren Ideen zu mir. Wenn ihr meint, dass ihr einen Platz habt, an den der Engel gehört, dann sagt mir das einfach."