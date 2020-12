Manch einer würde dieses Jahr gerne mit einem lauten Knall verabschieden. Doch die Bayerische Regierung hat Raketen, Leuchtfontänen und wummernde Feuerwerksbatterien pünktlich zum Silvestergeschäft aus den Supermärkten verbannt. Wer zum Jahreswechsel nicht nur die Sektkorken knallen lassen will, kann sich mit sogenanntem Kinderfeuerwerk der Kategorie F1 (siehe unten) eindecken. Das bedeutet jedoch nicht, dass im Kreis Kronach gar nicht geböllert wird. Wir erklären, was genau erlaubt ist und was nicht.