Dudelsack ließ die Pest in Kronach kurz vergessen

Wir schreiben das Jahr 1634. Sechzehn Jahre tobt schon der Krieg in Stadt und Land, noch vierzehn Jahre wird es dauern, bis endlich Frieden einkehrt. Die Historiker sprechen später vom Dreißigjährigen Krieg.

Auf der Landstraße in Richtung Kronach schreitet in den letzten Oktobertagen dieses Kriegsjahres ein Schäfer. Er geht durch die Vorstadt und wundert sich, das sich niemand auf der Straße bewegt. "Vielleicht ist es das schlechte, nebelige, nassgraue Herbstwetter?", sinniert er. Zögernd bewegt er sich durch das offene Stadttor, um eine Herberge zu suchen. Doch da vernimmt er jammernde Rufe aus dem Haus. "Vater, Vater, du darfst nicht auch noch sterben!", klagt jemand. Der Schäfer zieht seinen Hut ab und faltet die Hände zum Gebet.

In Kronach ist die "Seuche"

Ein Haus weiter entdeckt der Schäfer ein Strohkreuz. Die Fensterläden sind ringsum dicht verschlossen. Jetzt wird dem Besucher klar: In Kronach ist die "Seuche".

Beim Besuch der Kirche entdeckt er, dass das "Ewige Licht" erloschen ist. Der Schäfer kniet nieder und spricht ein flehendes Gebet: "Vor Pest, Hunger und Krieg bewahre uns, o Herr!" Er verlässt das Gotteshaus. Der Hunger quält ihn. Gerne hätte er auch eine Unterkunft in dieser kalten Herbstnacht gehabt.

Neugierig treten die Kinder heran

Wieder nähert er sich einem Haus und kann beim Blick durch ein diesmal geöffnetes Fenster schemenhaft einige Bewohner erkennen: In der dunklen Stube knien ein Ehepaar und Kinder. Nur ein wenig Licht spendet notdürftig ein Schleißenspan. Auf sein dringendes Bitten hin lässt der Hausvater den Schäfer ins Haus und reicht ihm ein paar Eicheln und ein Stück Hanföl-Kuchen.

Neugierig treten die Kinder heran und schauen den Fremden an. Mit Verwunderung betrachten sie den Dudelsack. "Das ist ein Instrument! Mit dem kann man Musik machen", erklärt der Schäfer den interessierten Kleinen. Doch der Vater kommt hinzu und macht ein mürrisches Gesicht. Schnell schickt er seine Kinder auf das kümmerliche Strohlager zum Schlafen.

Am nächsten Morgen betteln die Kinder so lange, bis der Fremde seinen Dudelsack hernimmt und lustige Weisen darauf spielt. Fröhlich tanzen die Kinder im Zimmer herum. Den Eltern laufen die Tränen über ihre mageren Wangen.

Leid für eine Weile vergessen

Die Töne des Dudelsacks locken auch einige Kinder aus der Nachbarschaft herbei. Sie schauen durch das Fenster dem munteren Treiben zu und vergessen für eine Weile ihr Leid. Doch der Tag schreitet voran, und der Schäfer möchte weiter. Er bedankt sich für Speise und Trank sowie die nächtliche Bleibe. Ungern lassen alle den Fremden von dannen ziehen.

Die Erinnerung an die Pest ist noch heute in Kronach sichtbar: An der einstigen Drogerie neben dem Historischen Rathaus hat man diese Erinnerung in Form eines Bildwerkes als kleines Spiel festgehalten. Es zeigt den Hirten oder Schäfer mit seinem Dudelsack und ein tanzendes Kinderpaar. Die Inschrift "Pest" und die Jahreszahl "1634" erinnern an eine der schrecklichsten Zeiten in der Geschichte der Stadt.

Nachzulesen ist die von Georg Stenglein erzählte und aufgeschriebene Sage in dem 1949 herausgegebenen Büchlein "Sagen um Haßlach, Kronach und Rodach", gesammelt von Hans Stäudel. Hier heißt es auch, dass 1634 durch die Pest rund 1100 Menschen in Kronach hinweggerafft wurden.

Versprechen eingelöst

Die Bürgerschaft gelobte damals, Mitte des 17. Jahrhunderts, auf dem Weinberg eine Kapelle zum Heiligen Kreuz zu errichten und setzt dieses Versprechen 1644 in die Tat um.

Auch in anderen Orten im Frankenwald, beispielsweise in Steinwiesen und Zeyern, zeugen Chroniken vom Wüten der Pest.