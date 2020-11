Es dauert einen Moment, bis Michael Kestel versteht, was er da sieht. Beziehungsweise nicht sieht. Zwei Wochen zuvor hat der Vorsitzende des Mühlenvereins Rodachtal noch eine Führung an der Teichmühle in Steinwiesen gegeben. Doch am vergangenen Samstag ist irgendetwas anders. Und wie der 77-Jährige auf das Wasser der Rodach blickt, das ungehemmt unter der Brücke hindurch fließt, dämmert es ihm: Das Wehr, das bis vor Kurzem noch das Wasser gestaut und in den parallel verlaufenden Mühlgraben umgeleitet hat, ist weg.