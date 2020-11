Das Speiserestaurant im Landkreis Kronach galt viele Jahre als beliebtes und florierendes Lokal. Ein besonderes Geschäftsmodell in Sachen Finanzbedarf entwickelte das Gastronomenpaar im Jahr 2018. Den Wirtsleuten gelang es damals nicht nur eine regionale Bank, sondern auch einen Rechtsanwalt mit der Vorspiegelung falscher Finanztatsachen hinters Licht zu führen. Mit fast unglaublichen Geschichten erschlichen sie sich Zahlungen und sonstige Leistungen in Höhe von rund 63 500 Euro. Das Kronacher Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Claudia Weilmünster verurteilte das Paar am Mittwoch wegen Betrugs zu Bewährungsstrafen.