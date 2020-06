Kronach vor 1 Stunde

Unser Thema der Woche // Verbrechen

Deutsch, mnnlich, alkoholisiert

Die Gewalt gegen Polizisten bleibt in Oberfranken auf einem konstant hohen Niveau. In Kronach wird seit diesem Jahr anders gedroht: Fasst du mich an, steck ich dich an. Andere Vergehen bleiben dem alten Schema treu.