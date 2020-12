Die Weihnachtsbäume werden auch heuer in feierliches Licht getaucht. Festliche Melodien werden in den Häusern erklingen. Plätzchen werden auf den Tischen duften. Und doch wird der Adventszeit 2020 viel Wärme und Behaglichkeit fehlen. Der Friesener Josef Geiger spürt das in zweifacher Hinsicht. Seine Entscheidung, heuer nicht ins Nikolauskostüm zu schlüpfen, tut ihm innerlich weh - und doch ist es für ihn die einzig richtige Entscheidung.