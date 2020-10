Vor dem Industriegebäude stehen kaum noch Autos. Bei Anrufen in die Zentrale hebt niemand den Telefonhörer ab. Es ist still geworden im und rund um das Gebäude der Firma Zitzmann GmbH & Co. KG. Seit dem 2. Oktober stehen die Maschinen stehen still, die Pforten sind geschlossen, und die Belegschaft ist zu Hause. 64 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. Es ist somit das Aus für ein Traditionsunternehmen in der Rennsteig-Region.