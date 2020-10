Wer an Kronach denkt, denkt an Lucas Cranach d. Ä. Dass heute Bilder des berühmten Malers in seiner Geburtsstadt zu sehen sind, ist dennoch nicht selbstverständlich. Vor fast 40 Jahren wurden die entscheidenden Weichen hierfür gestellt. Damals wurde die Fränkische Galerie auf den Weg gebracht, ohne die solche Gemälde in einer Stadt wie Kronach kaum präsentiert werden könnten.