Update vom 09.06.2021, 16 Uhr: Ein weiteres Todesopfer im Kreis Kronach - geänderte Schnellteststellen-Zeiten

Die Inzidenz in Kronach liegt heute bei 63 und ist damit ein ganzes Stück gesunken. Neu-Infizierte der letzten 7 Tage gibt es 42. Neu-Infzierte seit der letzten Meldung gibt es 8. Genesen sind seit der letzten Meldung 6 Personen. Aktuell sind 72 Personen in Quarantäne.

Der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie leider ein weiteres Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um einen Mann im Alter von 87 Jahren.

Die Schnellteststelle in Wallenfels (Kulturzentrum) kann künftig zu folgenden Zeiten aufgesucht werden:

Montag: 7:30 Uhr – 8:30 Uhr

Mittwoch: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr

Freitag: 18:30 Uhr – 19:30 Uhr

Update vom 09.06.2021, 12 Uhr: Inzidenz sinkt - deutschlandweit weiterhin dritthöchster Wert

Die gute Nachricht: Mit einem Wert von knapp 63 sank die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach am Mittwoch deutlich, nachdem der Wert in den vergangegen zwei Tagen noch über 80 lag.

Trotzdem bleibt Kronach im fränkischen Vergleich der Landkreis mit der höchsten Inzidenz - deutschlandweit weist man weiterhin die dritthöchste Inzidenz auf.

Update vom 05.06.2021, 16.20 Uhr: Dritthöchste Inzidenz Deutschlands im Kreis Kronach

Wie das Landratsamt Kronach am Samstag (5. Juni 2021) mitteilt, liegt die 7-Tage-Inzidenz für die Region aktuell bei 79,4. Derzeit befinden sich 80 Personen in Quarantäne. Laut RKI weist die Region Kronach am Samstag die dritthöchste Inzidenz Deutschlands auf.

In Franken ist Kronach derzeit auf dem negativen Spitzenplatz. Das Robert-Koch-Institut weist auch darauf hin, dass wegen des Feiertags am Donnerstag einige Fallzahlen womöglich noch nicht übermittelt sein könnten.

Update vom 02.06.2021, 16 Uhr: Anstieg der Corona-Infektionen in Kronach

In den letzten Wochen ist der 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Kronach stetig gesunken. Der Höchstwert seit Ausbruch der Pandemie lag am 21. April 2021 bei 388,1. Zuletzt stabilisierte sich dieser bei knapp unter 60 (30.05. – 01.06.: 58,4).

Aktuell lässt sich bei den Neuinfektionen jedoch ein anderer Trend ablesen. Die 24 neuen Fälle vom Dienstag, 1. Juni, ließen die Inzidenz wieder auf 76,4 (03.06.) ansteigen. Aufgrund der heutigen 13 neuen Fällen ist für Donnerstag, 4. Juni, ein erneuter, leichter Anstieg zu erwarten.

Wie das Gesundheitsamt Kronach bestätigt, sind auch die Infektionen der letzten Tage nicht auf einzelne beziehungsweise größere Ausbruchsgeschehen zurückzuführen. Nach wie vor ist das Infektionsgeschehen über den gesamten Landkreis verteilt. Rund die Hälfte der neuen Fälle befand sich bereits zuvor als Kontaktperson in Quarantäne. Aktuell befinden sich 79 Kontaktpersonen in Quarantäne, welche sich wiederum zu sogenannten Indexfällen (positiver PCR-Test) entwickeln können.

Infektionsgeschehen in Einrichtungen ist aktuell nicht zu verzeichnen. Vereinzelt stehen Unternehmen im Zusammenhang mit Infektionen, wobei hier nur jeweils wenige Personen als Infizierte betroffen sind. Der Schwerpunkt der Infektionen liegt allerdings momentan innerhalb des familiären Bereiches. So waren einige Infektionsketten auf familiäre Kontakte zurückzuführen. In diesem Zusammenhang wird vor allem angesichts der hochansteckenden Virusvarianten nochmals darauf hingewiesen, die Kontakte auf das erforderliche Minimum zu reduzieren und sich generell an die bestehenden und bekannten Corona-Regeln zu halten, um einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen verhindern zu können.

Update vom 28.05.2021, 17.20 Uhr: Kronach kann lockern - neue Regeln ab Sonntag

Am Freitag (28. Mai 2021) liegt die Inzidenz im Kreis Kronach zum fünften Mal in Folge (69) unter dem Schwellenwert von 100. Damit treten, laut Pressemitteilung des Landratsamtes, ab Sonntag (30. Mai 2021) folgende Lockerungen in Kraft:

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich zwei Hausstände treffen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Per-sonen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl ebenso außer Betracht wie Geimpfte und Genesene (siehe Definition).

Sport / Fitnessstudios: Kontaktfreier Sport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten ist erlaubt. Zusätzlich ist es möglich, dass unter freiem Himmel 20 Kinder unter 14 Jahren zusammen Sport machen. In die-sem Fall ist die Vorlage von negativen Testergebnissen nicht erforderlich. Außerdem dürfen Fit-nessstudios im Freien betrieben werden.Darüber hinaus ist kontaktfreier Sport im Innenbereich (inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten) sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter folgenden Voraussetzungen möglich:

unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen, sofern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen

in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie der Vor-lage eines Testnachweises. Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel werden unter der Voraussetzung von festen Sitz-plätzen bis zu 250 Zuschauer zugelassen, sofern Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis verfügen.

Handel: Für den Besuch des Handels entfällt die Vorlagepflicht eines negativen Tests. Ansonsten besteht unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen auch weiterhin die Regelung nach dem Prinzip „Click & Meet“, also der Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist mit Terminbuchung und unter Einhaltung der Hygienebestim-mungen zulässig. Für Kunden und Begleitpersonal besteht FFP2-Maskenpflicht. Für das Perso-nal ist eine medizinische Maske ausreichend. Ein negativer Test ist nicht mehr notwendig.

Gastronomie: Die Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung ist bis 22 Uhr gestattet. Sofern ausschließlich Personen eines Hausstandes an einem Tisch sitzen, ist kein Test erforderlich. Sofern Personen mehrerer Hausstände an einem Tisch versammelt sind, muss ein Test vorge-wiesen werden. Ansonsten ist für den Gastronomiebetrieb die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken im Zeitraum zwischen 22 und 5 Uhr wieder erlaubt.

Kindertageseinrichtungen: Die Einrichtungen können wieder öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Angebote der Erwachsenenbil-dung und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsan-gebote sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann - insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen sowie bei Prä-senzveranstaltungen am Platz. Instrumental- und Gesangsunterricht darf nur als Einzelunterricht in Präsenzform erteilt werden. Dabei ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Soweit und solange das aktive Musizie-ren das Tragen einer Maske zulässt, gilt für das Lehrpersonal eine Pflicht zum Tragen einer me-dizinischen Gesichtsmaske; für Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht.

Kulturstätten: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher nur nach vor-heriger Terminbuchung öffnen. Für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht.

Kino / Theater: Die Öffnung ist wieder möglich unter Vorlage eines Testnachweises der Besucherinnen und Be-sucher. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen sind bis zu 250 Gäste zulässig. Es gilt auch hier FFP2-Maskenpflicht.

Laien- und Amateurensembles: Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles sind wieder erlaubt. Ein Testnachweis ist erforderlich.

Nächtliche Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt.

Freibäder: Freibäder können öffnen. Besucherinnen und Besucher müssen einen Termin vereinbaren sowie einen Test vorlegen.

Übernachtungen: Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken sind erlaubt. Zulässig sind für Übernachtungsgäste zudem gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie alle weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Update vom 27.05.2021, 16.00 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen aus Kronach

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag (27. Mai 2021) in Kronach bei 76 - Tendenz sinken. Solle die Inzidenz weiterhin unter 100 bleiben, können in drei Tagen Lockerungen folgen.

Die angrenzenden Landkreise befinden sich mittlerweile im gelben oder gar grünen Bereich. Auch Kronach ist auf einem gutem Weg.

