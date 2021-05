Auch die Region in und um Kronach ist vom der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 28.05.2021, 17.20 Uhr: Kronach kann lockern - neue Regeln ab Sonntag

Am Freitag (28. Mai 2021) liegt die Inzidenz im Kreis Kronach zum fünften Mal in Folge (69) unter dem Schwellenwert von 100. Damit treten, laut Pressemitteilung des Landratsamtes, ab Sonntag (30. Mai 2021) folgende Lockerungen in Kraft:

Corona-Selbsttest online kaufen: Angebot bei Aponeo anschauen

Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich zwei Hausstände treffen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Per-sonen nicht überschritten wird. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl ebenso außer Betracht wie Geimpfte und Genesene (siehe Definition).

Sport / Fitnessstudios: Kontaktfreier Sport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten ist erlaubt. Zusätzlich ist es möglich, dass unter freiem Himmel 20 Kinder unter 14 Jahren zusammen Sport machen. In die-sem Fall ist die Vorlage von negativen Testergebnissen nicht erforderlich. Außerdem dürfen Fit-nessstudios im Freien betrieben werden.Darüber hinaus ist kontaktfreier Sport im Innenbereich (inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten) sowie Kontaktsport unter freiem Himmel unter folgenden Voraussetzungen möglich:

unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen, sofern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen Testnachweis verfügen

in Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie der Vor-lage eines Testnachweises. Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel werden unter der Voraussetzung von festen Sitz-plätzen bis zu 250 Zuschauer zugelassen, sofern Zuschauerinnen und Zuschauer über einen Testnachweis verfügen.

Handel: Für den Besuch des Handels entfällt die Vorlagepflicht eines negativen Tests. Ansonsten besteht unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen auch weiterhin die Regelung nach dem Prinzip „Click & Meet“, also der Besuch nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist mit Terminbuchung und unter Einhaltung der Hygienebestim-mungen zulässig. Für Kunden und Begleitpersonal besteht FFP2-Maskenpflicht. Für das Perso-nal ist eine medizinische Maske ausreichend. Ein negativer Test ist nicht mehr notwendig.

Gastronomie: Die Öffnung der Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung ist bis 22 Uhr gestattet. Sofern ausschließlich Personen eines Hausstandes an einem Tisch sitzen, ist kein Test erforderlich. Sofern Personen mehrerer Hausstände an einem Tisch versammelt sind, muss ein Test vorge-wiesen werden. Ansonsten ist für den Gastronomiebetrieb die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken im Zeitraum zwischen 22 und 5 Uhr wieder erlaubt.

Kindertageseinrichtungen: Die Einrichtungen können wieder öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen: Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Angebote der Erwachsenenbil-dung und vergleichbare Angebote anderer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsan-gebote sind in Präsenzform zulässig, wenn zwischen allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt ist. Es besteht Maskenpflicht, soweit der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann - insbesondere in Verkehrs- und Begegnungsbereichen sowie bei Prä-senzveranstaltungen am Platz. Instrumental- und Gesangsunterricht darf nur als Einzelunterricht in Präsenzform erteilt werden. Dabei ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Soweit und solange das aktive Musizie-ren das Tragen einer Maske zulässt, gilt für das Lehrpersonal eine Pflicht zum Tragen einer me-dizinischen Gesichtsmaske; für Schülerinnen und Schüler gilt FFP2-Maskenpflicht.

Kulturstätten: Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten können für Besucher nur nach vor-heriger Terminbuchung öffnen. Für die Besucher besteht FFP2-Maskenpflicht.

Kino / Theater: Die Öffnung ist wieder möglich unter Vorlage eines Testnachweises der Besucherinnen und Be-sucher. Bei Veranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen sind bis zu 250 Gäste zulässig. Es gilt auch hier FFP2-Maskenpflicht.

Laien- und Amateurensembles: Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles sind wieder erlaubt. Ein Testnachweis ist erforderlich.

Nächtliche Ausgangssperre: Die nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr entfällt.

Freibäder: Freibäder können öffnen. Besucherinnen und Besucher müssen einen Termin vereinbaren sowie einen Test vorlegen.

Übernachtungen: Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen, auch zu touristischen Zwecken sind erlaubt. Zulässig sind für Übernachtungsgäste zudem gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen sowie Kur-, Therapie- und Wellnessangebote. Voraussetzung ist, dass die Übernachtungsgäste bei der Anreise sowie alle weiteren 48 Stunden über einen Testnachweis verfügen.

Update vom 27.05.2021, 16.00 Uhr: Aktuelle Corona-Zahlen aus Kronach

Laut Angaben des Robert Koch-Instituts liegt die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag (27. Mai 2021) in Kronach bei 76 - Tendenz sinken. Solle die Inzidenz weiterhin unter 100 bleiben, können in drei Tagen Lockerungen folgen.

Die angrenzenden Landkreise befinden sich mittlerweile im gelben oder gar grünen Bereich. Auch Kronach ist auf einem gutem Weg.

Update vom 26.05.2021, 18.40 Uhr: Ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit Corona

Im Landkreis Kronach hat es einen neuen Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie gegeben. Wie das Landratsamt am Mittwoch (26. Mai 2021) berichtet, ist ein 85-jähriger Mann in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 85,4.

Update vom 24.05.2021, 19.35 Uhr: Kronach unterschreitet Schwellenwert - Keine Neuinfektion gemeldet

Der einstige Corona-Hotspot Kronach hat am Pfingstmontag (24. Mai 2021) eine Inzidenz unterhalb des Schwellenwerts von 100 gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist in Kronach eine Inzidenz von 97,4 aus.

Das Landratsamt meldet zudem keine Neuinfektion, gleichzeitig wurden gelten drei weitere Personen als genesen. 118 Kronacher befinden sich aktuell in Quarantäne.

Update vom 23.05.2021, 15:36 Uhr: Inzidenz auch am Sonntag über 100

Die 7-Tage-Inzidenz in Kronach liegt laut Landratsamt Kronach am Sonntag (23.05.2021) bei 103,4 - und ist damit leicht gesunken (Vortag 107,9). Seit Samstag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 121 Infizierte in Quarantäne.

Update vom 22.05.2021, 15.02 Uhr: Inzidenz zum Pfingstwochenende wieder über 100

Die Inzidenz im Landkreis Kronach beträgt am Samstag 107,9 und liegt damit nach Freitag (91,4) wieder deutlich über 100. Das Landratsamt meldet sechs Neuinfektionen und 26 Genesene. Aktuell befinden sich laut der Behörde im Landkreis Kronach 122 Bewohner in Quarantäne, 93 Infizierte sind seit Beginn der Pandemie gestorben.

Update vom 19.05.2021, 22.25 Uhr: Landratsamt Kronach reduziert Bereiche mit Maskenpflicht und Alkoholverbot

Aufgrund des deutlichen Rückgangs der 7-Tage-Inzidenz von 337,1 (Stand 9.4.2021) auf aktuell 91,4 (Stand 19.05.2021) können die Flächen, für die eine Maskenpflicht und Alkoholverbot gelten, reduziert werden. Das teilt das Landratsamt mit.

Demnach gilt ab Freitag, 21. Mai 2021 eine neue Regelung für Maskenpflicht und Alkoholverbot in Kronach. Diese gilt für folgende Bereiche:

Bahnhofsvorplatz

Busbahnhof sowie die unmittelbar an diesen Bereichen angrenzenden Flächen der Güterstraße

Bahnhofstraße

Marienplatz

Hussitenplatz

Schwedenstraße

Spitalstraße

Die Maskenpflicht sowie das Alkoholverbot für das Landesgartenschau-Gelände werden indes aufgehoben.

Update vom 17.05.2021, 15.30 Uhr: Wegen sinkender Inzidenz in Kronach - Lockerungen bei Schulen und Handel

Die Inzidenz im Landkreis Kronach beträgt am Montag (17. Mai) 110,9 und ist damit den fünften Tag in Folge unter dem wichtigen Grenzwert von 165. Dieser Wert ist ausschlaggebend für Lockerungen im Schulbetrieb. Konkret zieht dies ab dem kommenden Mittwoch (19. Mai) folgende Regelung nach sich:

Grundschulen: Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht mit Mindestabstand für alle Jahrgangsstufen

Förderschulen: Wechsel- beziehungsweise Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 aller Förderschulen einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE). Für alle übrigen Jahrgangsstufen gilt weiterhin Distanzunterricht.

Auf Basis der aktuellen Infektionszahlen wird der Landkreis am Dienstag zum fünften Mal in Folge den Inzidenzwert von 150 unterschreiten. Damit tritt für den Handel ab dem kommenden Donnerstag (20. Mai) folgende Lockerung in Kraft: Möglich ist nun das Modell Click & Meet, also der Besuch der Geschäfte nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Inanspruchnahme ist nur zulässig, wenn der Kunde ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests oder POC-Antigentests (Schnelltest) vorlegt.

Neuinfizierte der letzten 7 Tage gibt es im Landkreis Kronach 74. 159 Personen sind aktuell in Quarantäne. Genesen sind 3775. Verstorben sind insgesamt 91 Personen.

Der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um einen Mann im Alter von 56 Jahren.

Erstgeimpft wurden 43,97 Prozent der Bevölkerung. Ihre Zweitimpfung haben 15,41 Prozent erhalten

Änderungen Testzeiten

Bei der Schnellteststelle Pflegedienst FOIDL in Kronach gelten künftig dienstags und donnerstags erweiterte Testzeiten.

Montag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Dienstag: 10:30 Uhr – 12:00 Uhr und 16:00 Uhr – 17:30 Uhr

Mittwoch: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Donnerstag: 10:30 Uhr – 12:00 Uhr und 16:00 Uhr – 17:30 Uhr

Freitag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Neue Testzeiten für die Schnellteststelle in Wilhelmsthal:

Samstag: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr

Update vom 14.05.2021, 17.30 Uhr: Inzidenz weiterhin am Sinken - aber ein neuer Todesfall

Die Inzidenz im Landkreis Kronach beträgt am Freitag (14. Mai) 143,8 und damit zum Vortag leicht gesunken (154,3).

Der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um eine Frau im Alter von 84 Jahren.

Neuinfizierte der letzten Tage gibt es 96. Seit der letzten Meldung gibt es 6 Neuinfizierte. Genesen sind 13. Aktuell sind 207 Personen in Quarantäne.

Update vom 13.05.2021, 15.30 Uhr: Positiver Trend hält an - Inzidenz im Sinkflug

Die Inzidenz im Landkreis Kronach ist weiterhin am Sinken. Am Donnerstag (13. Mai) beträgt sie 154,3. Gestern war sie bei 170,8 und am Dienstag bei 198.

Neuinfizierte der letzten Tage gibt es 103. Seit der letzten Meldung gibt es 14 Neuinfizierte. Genesen sind 11 Personen. Aktuell sind 215 Personen in Quarantäne.

Update vom 12.05.2021, 20.30 Uhr: Inzidenz gutes Stück gesunken

Die Inzidenz im Landkreis Kronach ist am heutigen Mittwoch (12. Mai) ein ganzes Stück gesunken. Sie beträgt 170,8. Gestern stand sie bei 198.

Neuinfizierte der letzten 7 Tage gibt es 114. Seit der letzten Meldung haben sich 8 Menschen infiziert. Genesen sind seit der letzten Meldung 28. Aktuell befinden sich 212 Personen in Quarantäne. Insgesamt sind 3690 Personen genesen und 89 Menschen gestorben.

Update vom 11.05.2021, 17.30 Uhr: Inzidenz nähert sich der 200er Marke

Die Inzidenz im Landkreis Kronach ist in den letzten drei Tagen leicht gestiegen. Am Sonntag (9. Mai) war sie bei 190, am Montag (10. Mai) bei 196 und am Dienstag (11. Mai) bei 198.

Sie nähert sich somit der 200er Marke, was weitere Verschärfungen nach sich ziehen würde. Das Landratsamt Kronach teilt weiterhin mit, dass es 132 Neu-Infizierte in den vergangenen sieben Tagen gab. Außerdem sind aktuell 232 Infizierte in Quarantäne.

Update vom 09.05.2021, 14.07 Uhr: Inzidenz liegt am Muttertag bei 190,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Muttertag (09.05.2021) bei 190,3. Das teilt das Landratsamt Kronach mit. In der vergangenen Woche haben sich im Kreis 127 Menschen neu mit Corona infiziert beziehungsweise wurden als Neuinfektionen an die Behörde gemeldet. Von Samstag auf Sonntag sind fünf Neuinfizierte dazu gekommen.

Update vom 08.05.2021, 15.51 Uhr: Inzidenz im Kreis Kronach bleibt unter 200

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach bleibt weiterhin unter der 200er-Marke. Das teilt das Landratsamt Kronach am Samstag (08.05.2021) mit. Demzufolge liegt die Inzidenz am Samstag bei 194,8. In der vergangenen Woche haben sich im Kreis 130 Menschen neu mit Corona infiziert beziehungsweise wurden als Neuinfektionen an die Behörde gemeldet. Von Freitag auf Samstag sind demzufolge 19 Neuinfizierte dazu gekommen.

Aktuell (Stand 08.05.2021) befinden sich im Landkreis Kronach 249 Infizierte in Quarantäne. Seit Pandemiebeginn haben sich im Kreis 3945 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 89 von ihnen sind verstorben.

Update vom 07.05.2021, 19.40 Uhr: Dritte Dosis nach Erstimpfung mit Astrazeneca geplant

Der Landkreis Kronach bereitet sich auf eine mögliche dritte Impfung von Menschen vor, die nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca auf einen mRNA-Impfstoff umsteigen. Hintergrund seien offene Fragen der ärztlichen Leitung des Impfzentrums, teilte ein Sprecher des Landkreises am Freitag (07.05.2021) laut dpa mit. Bei den Menschen, die nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca ihre Zweitimpfung mit einem der sogenannten mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna erhalten möchten, "könnte für einen optimalen Schutz eine weitere, dritte Impfung mit demselben Impfstoff sinnvoll sein", so der Sprecher.

Darauf möchte sich der Landkreis laut des Sprechers organisatorisch gut vorbereiten, um nicht plötzlich von einer Neuentwicklung überrascht zu werden. Deshalb sei für diese Menschen vorsorglich ein zusätzlicher Termin eingeplant worden. Ob hierfür auch bereits Impfstoff zurückgehalten wird, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Bis es zu den dritten Impfungen kommen könnte, seien noch rund sechs Wochen Zeit. Bis dahin sei davon auszugehen, dass die offenen Fragen beantwortet würden, sagte der Sprecher. Menschen, die als erste Impfung Astrazeneca erhalten hatten, würden sich beim Impfzentrum des Landkreises zu rund 90 Prozent auch für eine Zweitimpfung mit diesem Impfstoff entscheiden. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Mitte April für Menschen unter 60 Jahren mit einer Erstimpfung mit Astrazeneca empfohlen, für die Zweitimpfung zu einem der beiden mRNA-Impfstoffe von Biontech oder Moderna zu wechseln. Hintergrund sind seltene Fälle von Hirnvenenthrombosen in Zusammenhang mit der Astrazeneca-Impfung. Auch Erstimpfungen mit Astrazeneca empfiehlt die Stiko mittlerweile nur noch für Menschen über 60 Jahre.

Die Corona-Lage im Landkreis blieb am Freitag nahezu unverändert. Laut Landratsamt wurden 17 weitere Menschen positiv auf Corona getestet, 36 Menschen gelten als wieder genesen. Damit sind aktuell 243 Landkreisbewohner noch aktiv infiziert und in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt laut Robert-Koch-Institut dennoch bei 185,8.

Da die Inzidenz aber grundsätzlich rückläufig ist, hat der Landkreis Kronach entschieden, die verschärfte Allgemeinverfügung vom 26. April 2021 nicht zu verlängern. Darin waren Corona-Regeln, die über die allgemeingültige Verordnung in Bayern hinausgehen, festgelegt worden. Am Sonntag (09.05.2021) läuft diese Allgemeinverfügung nun aus.

Update vom 06.05.2021, 17.55 Uhr: Inzidenz in Kronach fällt auf den niedrigsten Stand seit Wochen

Der Kreis Kronach war lange Corona-Hotspot in Franken. Am heutigen Donnerstag (6. Mai 2021) hat der Kreis aber eine kritische Marke erstmals seit langer Zeit unterschritten. Das Landratsamt meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 185,8 - und damit unter dem Schwellenwert.

Am Vortag lag der Wert mit 208 noch über der 200er-Marke, vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 264. Am Schulunterricht im Kreis ändert sich aber noch nichts. Wie in dieser Woche gilt auch ab dem 10. Mai für die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, die Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die sonstigen Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten ist Wechselunterricht durchzuführen.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet wie bisher Distanzunterricht statt. Die Kindertagesstätten bleiben weiterhin geschlossen. Bestehende Notbetreuungsangebote bleiben hiervon unberührt.

Update vom 05.05.2021, 15.15 Uhr: Kronacher Inzidenz stabilisiert sich - wann fällt die 200?

Das Landratsamt Kronach hat am heutigen Mittwoch, 5. Mai 2021, keinerlei Veränderungen der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Der Wert wird wie am gestrigen Dienstag mit 208,3 Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Bewohner, angegeben. 20 Neuinfektionen wurden den Ämtern gemeldet, 18 Kronacher gelten seit gestern als genesen.

Aktuell befinden sich noch 282 Menschen im Kreis Kronach in Quarantäne. Allerdings hat der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um einen Mann im Alter von 75 Jahren.

Update vom 04.05.2021, 16.45 Uhr: Inzidenz in Kronach bald unter 200?

Erneut ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach zurückgegangen. Das Landratsamt meldet am Dienstag, 4. Mai 2021, 208,3 Infizierte binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner. 49 Neuinfektionen wurden gemeldet, 44 Personen gelten seit heute als genesen.

Derzeit befinden sich 281 infizierte Personen in Quarantäne, die Zahl der tatsächlichen Neuinfektionen in Kronach binnen sieben Tagen liegt bei 139. Mit der weiter sinkenden Inzidenz könnte Kronach schon bald die kritische Schwelle von 200 unterschreiten. Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei 300.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Symbolfoto: HeinzTillig/pixabay.com