Update vom 24.10.2021, 17.00 Uhr:

Das Landratsamt teilte in einer Meldung vom Sonntag, dem 24.10.2021, eine 7-Tage-Inzidenz von 129,6 mit.

In den vergangenen sieben Tage wurden zudem 86 Neu-Infizierte bestätigt. Es befinden sich 116 Personen aus Stadt und Landkreis Kronach in Quarantäne. Verstorben sind laut aktuellem Stand des Robert-Koch-Instituts 100 Menschen.

Update vom 30.09.2021, 16.30 Uhr: 3G-Regel gilt wieder im Kreis Kronach

Der Landkreis Kronach wird sehr wahrscheinlich am Freitag (1. Oktober) das dritte Mal in Folge den Schwellenwert von 35 überschreiten.

Damit tritt ab Sonntag (3. Oktober) in vielen Bereichen die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet) in Kraft. Dies gilt insbesondere für die Wahrnehmung von Angeboten in geschlossenen Räumen.

Die Inzidenz beträgt am Donnerstag (30. September 2021) 74 und ist damit im Vergleich zum Vortag (55,8) weiter gestiegen.

Update vom 29.09.2021, 20 Uhr: Inzidenz im Kreis Kronach gestiegen - Ausbruchsgeschehen in Unternehmen und Schule

Die Inzidenz im Kreis Kronach beträgt am Mittwoch (29. September 2021) 55,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag stark gestiegen (32). Im Kreis Kronach sind innerhalb von zwei Tagen 37 Neuinfektionen zu verzeichnen.

Damit verbunden ist auch ein erheblicher Anstieg von Kontaktpersonen (aktuell 66) in Quarantäne, so dass ein weiterer Anstieg der Infektionszahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht unwahrscheinlich erscheint. Die Zahl der Neuinfektionen resultiert einerseits zu einem großen Teil aus bereits bekannten Kontaktpersonen, andererseits sind auch Ausbruchsgeschehen in einem Unternehmen sowie verstärkt Infektionen unter Schülern zu verzeichnen.

Update vom 21.09.2021, 09.30 Uhr: 3G-Regel entfällt ab Donnerstag im Landkreis Kronach

Der Landkreis Kronach hat am Dienstag, 21. September, das dritte Mal in Folge den Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz von 35 wieder unterschritten.

Somit entfällt gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung die allgemeine 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet) in Innenbereichen ab Donnerstag (23. September), 0 Uhr.

Die Behörde weist darauf hin, dass die 3-G-Regel beim Besuch von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie beim Zugang zu Messen und zu Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen auch weiterhin Bestand hat.

Update vom 17.09.2021, 11.45 Uhr: Ab Sonntag 3G-Regel im Kreis Kronach

Die Inzidenz im Kreis Kronach hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag einen Wert von 42,2, in der Vorwoche lag die Inzidenz noch bei 21. Da nun der Schwellenwert von 35 den dritten Tag in Folge überschritten wurde, folgen verschärfte Corona-Maßnahmen. Wie das Landratsamt mitteilte, gilt ab Sonntag (19. September 2021) die 3G-Regel.

Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht dann für den Zutritt zu folgenden Bereichen einen negativen Corona-Test:

öffentliche und private Veranstaltungen bis 1.000 Personen in nichtprivaten Räumlichkeiten

Sportstätten und praktische Sportausbildung, Fitnessstudios

Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Kinos, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten

Gastronomie

Beherbergungswesen (nicht geimpfte oder nicht genesene Übernachtungsgäste von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und allen sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften: Testnachweis bei der Ankunft und zusätzlich alle weitere 72 Stunden)

Hochschulen, Tagungen, Kongresse, Bibliotheken und Archive

außerschulische Bildungsangebote, einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie Musikschulen, Fahrschulen und der Erwachsenenbildung

zoologische und botanische Gärten

Freizeiteinrichtungen einschließlich Bäder, Thermen, Saunen, Solarien, Führungen, Freizeitparks, Indoorspielplätzen, Spielhallen und -banken, Wettannahmestellen

touristischer Bahn- und Reisebusverkehr

Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind.

Besuch von Patienten in Krankenhäusern

Die Testpflicht für den Besuch von Alten- und Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen sowie Messen und Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern bleibt zudem weiterhin bestehen. Ausgenommen sind neben Geimpften und Genesenen lediglich noch nicht eingeschulte Kinder und Schulkinder, die bereits in der Schule regelmäßig getestet werden.

Als Testnachweis ist ein PCR-Test (höchstens 48 Stunden alt) oder ein Schnelltest (höchstens 24 Stunden alt) zulässig. Eine Übersicht der Schnellteststellen im Kreis Kronach findet ihr hier.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Vorschaubild: © analogicus/pixabay.com (Symbolbild)