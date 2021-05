Auch die Region in und um Kronach ist vom der Corona-Pandemie betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 03.05.2021, 14 Uhr: 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Das Landratsamt Kronach veröffentlichte am Montag (3. Mai 2021) die neuen Corona-Zahlen. Die 7-Tage-Inzidenz ist laut RKI auf 209,8 gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden demnach 140 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Beginn der Pandemie wurden im Raum Kronach insgesamt 3819 Personen positiv auf das Virus getestet.

Inzwischen wurden im Kreis Kronach 24.720 Personen erstmalig gegen das Coronavirus geimpft. Die Quote der Erst-Impfungen beträgt demnach 37,04 Prozent. Bei den Zweit-Impfungen liegt die Quote bei 10,74 Prozent, was 7169 Personen entspricht (Stand: 02.05.2021)

Update vom 01.05.2021, 19.20 Uhr: Inzidenz leicht gesunken - mehr Genesene als Neuinfizierte

Im Kreis Kronach scheint sich die Corona-Lage langsam zu entspannen. Wie das Landratsamt am Samstag (01.05.2021) mitteilte, ist die Inzidenz auf 238,2 gesunken. Damit setzt sich der Trend fort: In den vergangenen fünf Tagen hat der Wert stetig abgenommen.

Es wurden 22 weitere Menschen positiv auf Corona getestet, als Genesen gelten währenddessen 37 Landkreisbewohner. Aktuell sind damit noch 318 Infizierte in Quarantäne.

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 3818 positive Corona-Fälle im Landkreis gemeldet. 3412 Menschen sind seither wieder genesen. Die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 88.

Update vom 29.04.2021, 20.36 Uhr: Zusätzliche Schnellteststelle in der Nordwaldhalle

In Nordhalben in der Nordwaldhalle (Kronacher Straße 57) gibt es nun eine zusätzliche Schnelltestelle. Laut dem Landratsamt Kronach ist eine Anmeldung oder ein Termin nicht erforderlich. Die Testzeiten sind mittwochs von 17 Uhr bis 19 Uhr und samstags von 15 Uhr bis 17 Uhr (auch am 1. Mai 2021).

Zudem werden ab Montag, 3. Mai 2021 Schnelltests nicht mehr wie gewohnt in der Trettauer Festhalle, sondern direkt in der Frankenwald-Apotheke Trettau (Marktplatz 8) angeboten. Vorab muss man sich telefonisch unter 09269/1317 anmelden. Die Testzeiten werden hier ab dem 3. Mai ausgeweitet. Man kann sich von Montag bis Freitag 8 bis 9 Uhr, 13 bis 14 Uhr und 17 bis 18 Uhr testen lassen.

Update vom 29.04.2021, 17.45 Uhr: Neue Regelungen für Schulen und Kitas in Kronach

Aufgrund des aktuell weiter anhaltenden Trends der sinkenden 7-Tage-Inzidenz (263,7 / Stand 29. April) gilt für die Schulen im Landkreis Kronach gemäß der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ab dem kommenden Montag, 3. Mai, folgende Regelung:

Für die Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, die Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie die sonstigen Abschlussklassen findet wieder Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten ist Wechselunterricht durchzuführen. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet wie bisher Distanzunterricht statt.

Die Kindertagesstätten müssen laut Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bei einem Inzidenzwert von über 100 allerdings auch weiterhin geschlossen bleiben. Bestehende Notbetreuungsangebote bleiben hiervon unberührt.

Angepasst auf die ab der kommenden Woche gültigen Änderungen, wird der für den Busverkehr aktuell noch gültige „Ferienfahrplan“ wieder außer Kraft gesetzt. Stattdessen fahren die Busse ab Montag, 3. Mai, wieder nach regulärem Fahrplan.

Update vom 25.04.2021, 20.00 Uhr: Inzidenz weiter über 300

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach ist am Sonntag (25. April 2021) wieder etwas gestiegen: Wie das Landratsamt auf seiner Homepage meldet, liegt der Wert aktuell bei 310,1 (Vortag: 307,1). Laut RKI liegt Kronach damit bei den bundesweiten Inzidenzen an Sonntag auf Platz 9.

Im Vergleich zum Vortag wurden sechs Neuinfektionen registriert.

Die Zahl der Genesenen stieg um 14.

Update vom 24.04.2021, 18.05 Uhr: Kronacher Inzidenz geht deutlich zurück

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach ist am Samstag (24. April) deutlich zurückgegangen, liegt aber weiterhin bei über 300: Das Landratsamt meldet einen Wert von aktuell 307,1 (Vortag: 346,1). Laut RKI liegt Kronach nun bei den bundesweiten Inzidenzen auf Platz 8.

Wie die Behörde weiterhin bekannt gibt, wurden 37 Neuinfektionen und 24 Genesene registriert. Die Zahl der Neuinfizierten der vergangenen sieben Tage beläuft sich auf 205.

422 Infizierte befänden sich demnach momentan in Quarantäne.

Update vom 23.04.2021, 15.00 Uhr: Landkreis ergreift härtere Corona-Maßnahmen

Da die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach weiterhin sehr hoch ist und am Freitag (23. April 2021) bei einem Wert von 346,1 liegt, hat das Landratsamt in Abstimmung mit der Regierung von Oberfranken und dem Bayerischen Gesundheitsministerium beschlossen weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus zu ergreifen.

Diese treten ab Montag, 26. April 2021, 0 Uhr, in Kraft. Das berichtet das Landratsamt am Freitag (23. April 2021) in einer entsprechenden Pressemitteilung. Folgende Maßahmen und Beschränkungen gelten dann:

Maskenpflicht besteht nun auch für das Personal, selbst wenn eine transparente Schutzwand vorhanden ist. Im Idealfall soll eine FFP2-Maske verwendet werden.

Bei körpernahen Dienstleistungen gilt darüber hinaus für das Personal FFP2-Maskenpflicht, sollte der Kunde von der FFP2-Maskenpflicht befreit sein.

Gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzverordnung müssen Kunden für die Wahrnehmung von Terminen beim Friseur und bei der Fußpflege zudem ein negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen PCR-Tests, POC-Antigentests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen. Alternativ können Selbsttests durchgeführt werden.

In den zulässig geöffneten Handels- und Dienstleistungsbetrieben hat der Gewerbetreibende sicherzustellen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Einkaufswagen beziehungsweise -körbe durch zur Verfügung gestellte Desinfektionsmöglichkeiten von den Kunden selbst desinfiziert werden können. Alternativ kann die Desinfektion durch Mitarbeiter des Geschäfts durchgeführt werden.

Weitere Maßnahmen gelten im Bereich der Versammlungen:

Die maximale Dauer von Versammlungen wird auf 60 Minuten beschränkt. Zwischen den Teilnehmern ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten.

Versammlungen unter freiem Himmel dürfen ausschließlich ortsfest stattfinden. Umzüge sind nicht erlaubt.

Die bereits seit 10. April 2021 geltenden weitergehenden Einschränkungen für Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen (Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Altenheime) sowie die Beschränkungen für öffentliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen bzw. Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften bleiben weiterhin gültig.

Update vom 22.04.2021, 18.50 Uhr: Distanzunterricht auch in der kommenden Woche

Da die Inzidenz im Landkreis Kronach nach wie vor sehr hoch ist (335,1 am 22. April 2021), müssen Schulen und Kitas auch in der kommenden Woche geschlossen bleiben. Demnach findet für alle Schülerinnen und Schüler Distanzunterricht statt. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Lediglich die Abnahme von unaufschiebbaren Leistungsnachweisen bildet eine Ausnahme, heißt es weiter. Eine Notbetreuung kann stattfinden.

Update vom 21.04.2021, 07.30 Uhr: Deutlicher Anstieg - nur noch ein Landkreis stärker als Kronach betroffen

Die Corona-Pandemie im Landkreis Kronach hat am heutigen Mittwoch, 21. April 2021, deutlich an Dynamik gewonnen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kronach bei 388,1. Ein deutlicher Anstieg gegenüber dem gestrigen Dienstag, als die Inzidenz bei 359,59 lag.

Damit bleibt Kronach nicht nur der Kreis in Franken mit der höchsten Inzidenz, sondern rückt auch im gesamtdeutschen Vergleich immer weiter vor. Der oberfränkische Kreis hat damit auch den benachbarten Landkreis Sonneberg (Inzidenz: 376,0) hinter sich gelassen. Einzig der nordöstlich an Kronach grenzende Saale-Orla-Kreis liegt mit einem Wert von 488,1 noch vor Kronach.

Update vom 20.04.2021, 07.45 Uhr: Top Vier in Deutschland - Inzidenz in Kronach steigt deutlich

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach am gestrigen Montag noch sank, steigt der Wert am heutigen Dienstag, 20. April 2021, wieder deutlich an. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet, liegt der Wert heute bei 359,6. Gestern betrug die Inzidenz noch 349,1.

Damit bleibt Kronach Frankens Hotspot, zählt mittlerweile aber auch deutschlandweit zur traurigen Spitzengruppe: Nur drei Landkreise sind in Deutschland aktuell stärker betroffen, darunter mit Sonneberg (Inzidenz: 433,1) weiterhin ein Nachbarkreis.

Update vom 19.04.2021, 12.30 Uhr: Nur leichte Entspannung im Landkreis Kronach

Gute und schlechte Nachrichten für den Landkreis Coburg. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am heutigen Montag, 19. April 2021, für den oberfränkischen Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 349,1. Am gestrigen Sonntag betrug die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner noch 367,08.

Damit ist die Inzidenz zwar gesunken, bleibt aber auf sehr hohem Niveau. Mittlerweile ist Kronach sogar am Nachbarkreis Hof vorbeigezogen, der lange Deutschlands am schlimmsten betroffene Region war. Kronach liegt im traurigen Ranking der deutschen Landkreise mit der höchsten Inzidenz aktuell auf dem sechsten Rang. Bundesweit am höchsten ist die Inzidenz derzeit im benachbarten Landkreis Sonneberg. Dort beträgt der Wert 433,1.

Update vom 09.04.2021, 14 Uhr: Maskenpflicht ausgeweitet, Maßnahmen verschärft

Aufgrund der anhaltend hohen 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach (Stand 09.04.2021: 337,1) trifft das Landratsamt Kronach in enger Abstimmung mit der Regierung von Oberfranken und dem Bayerischen Gesundheitsministerium weitere Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Ab Samstag, 10. April 2021, 0 Uhr, gelten folgende weitergehenden Einschränkungen für Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen (Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, ambulant betreute Wohngemeinschaften, Altenheime):

Die Besuchsdauer eines jeden Besuchers wird auf maximal 60 Minuten beschränkt. Besuche in einem Mehrbettzimmer oder Gemeinschaftszimmer dürfen nicht gleichzeitig stattfinden. Zwischen den Besuchen ist ein ausreichend zeitlicher Abstand einzuhalten, damit ein Lüften und Luftaustausch möglich ist. Die Begleitung Sterbender und die Anwesenheit bei einer Geburt sind jedoch uneingeschränkt zulässig.

Ebenso treten zu diesem Zeitpunkt zusätzliche Beschränkungen für öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen bzw. Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften in Kraft. Musikalische Begleitungen, für die ein Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich ist oder bei denen der korrekte Sitz der Mund-Nasen-Bedeckung beeinträchtigt ist, wie z. B. Posaunenchor, sind untersagt. Davon ausgenommen sind Beerdigungen, sofern sich hier die musikalische Begleitung auf eine Einzelperson beschränkt und diese einen Mindestabstand von fünf Meter zu den übrigen Teilnehmern hält. Darbietungen von Chören sind untersagt.

Die Behörde weist darauf hin, dass die bereits nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geltenden sonstigen Maßnahmen davon unberührt bleiben und weitergelten.

Ausweitung Maskenpflicht und Alkoholverbot im Bereich der Stadt Kronach

Das Landratsamt Kronach hat gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung zentrale Begegnungsflächen im öffentlichen Raum festzulegen, in denen Maskenpflicht besteht und der Konsum von Alkohol untersagt ist. Aufgrund der zuletzt stark angestiegenen und weiter anhaltend hohen Inzidenz werden diese Bereiche im Einvernehmen mit der Polizeiinspektion Kronach nun ausgeweitet. Diese Veränderung gilt ab Sonntag, 11. April 2021, 0 Uhr.

Die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, gilt nun in folgenden Bereichen der Stadt Kronach: Bahnhofsvorplatz, Busbahnhof, die unmittelbar an diesen Bereichen angrenzenden Flächen der Güterstraße, Bahnhofstraße, Marienplatz, Hussitenplatz, Schwedenstraße, Spitalstraße sowie dem Landesgartenschaugelände (LGS-Gelände) einschließlich dem Bereich des darin befindlichen Kinderspielplatzes (entsprechend den Einzeichnungen im Lageplan). Für all diese Bereiche gilt zusätzlich auch ein Alkoholverbot.

Die Maske darf in diesem Bereich nur kurz zum Essen, Trinken oder Rauchen abgesetzt werden, wenn hierbei mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen eingehalten wird.

Kreistagssitzung wird verschoben - Landrat in Quarantäne

Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen im Landkreis Kronach wir auch die für den 19. April 2021 geplante Kreistagssitzung zunächst auf den 3. Mai 2021 verschoben.

Landrat Klaus Löffler befindet sich aktuell als Kontaktperson 1 in häuslicher Quarantäne. Grund dafür ist eine Infektion im unmittelbaren persönlichen Umfeld des Landrats.

Die Amtsgeschäfte führt er momentan aus dem Homeoffice. Präsenztermine im Landratsamtnimmt sein Stellvertreter, Herr Gerhard Wunder, wahr.

Schnellteststellen

Die Testzeiten für Corona-Schnelltests beim Pflegedienst FOIDL in Kronach wurden ergänzt.

Zusätzlich wird hier zusätzlich auch dienstags und donnerstags in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr getestet.

Die Testzeiten im Überblick:

• Montag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

• Dienstag: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr

• Mittwoch: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

• Donnerstag: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr

• Freitag: 10:30 Uhr – 13:30 Uhr

Update vom 06.04.2021: Inzidenz nähert sich in großen Schritten Wert von 400

Für den Landkreis Kronach meldet das Robert Koch-Institut am Dienstag (06. April 2021) eine Inzidenz von 377,6. Damit ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag (329,62) erneut rapide angestiegen.

Aktuell befinden sich 414 Menschen in Quarantäne, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Update vom 02.04.2021: So viele Neuinfektionen binnen eines Tages wie noch nie

Im Raum Kronach sind am Freitag (2. April 2021) so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet worden wie noch nie. "Am heutigen hat das Kronacher Gesundheitsamt mit 63 Neuinfektionen die meisten Fälle im Landkreis binnen eines Tages seit Ausbruch der Pandemie vor gut einem Jahr zu vermelden", berichtet das Landratsamt Kronach. Von diesen Neuinfektionen befand sich demnach bereits mehr als die Hälfte als Kontaktperson (KP 1) zu einem anderen Indexfall (positiver PCR-Test) in Quarantäne. Darüber hinaus wurden dem Landratsamt zufolge Infektionen aus zwei Kindertageseinrichtungen - sowohl Kinder als auch Personal - festgestellt. "Ein Teil der heutigen Fälle ist im Zusammenhang mit dem beruflichen Arbeitsumfeld sowie innerhalb von Familien beziehungsweise im häuslichen Umfeld zu sehen", heißt es vonseiten der Behörde.

"Wir befinden uns in einer schwierigen Phase der Pandemie“, betont Landrat Klaus Löffler mit Blick auf die aktuelle Zahl an Neuinfektionen. "Durch unser umfangreiches Testangebot sowie den vergleichsweise sehr guten Impffortschritt haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bereits sehr gute Voraussetzungen geschaffen, um das Infektionsgeschehen mittelfristig besser in den Griff zu bekommen." Die aktuellen Infektionszahlen seien allerdings ein Beleg dafür, dass es mehr denn je von enormer Bedeutung sei, sich an die Corona-Regeln zu halten und Kontakte weitestgehend zu vermeiden. "Jede Bürgerin und jeder Bürger kann durch sein verantwortungsbewusstes Verhalten einen wesentlichen Teil dazu beitragen, ein noch stärkeres Ausbreiten des Virus zu verhindern und damit sich selbst und seine Mitmenschen zu schützen. Es kommt auf jeden Einzelnen an!“

Wie das Landratsamt weiter berichtete, wird beim überwiegenden Teil der positiv Getesteten nach wie vor die britische Mutation nachgewiesen, die bei Kontaktpersonen eine leichtere Übertragung des Virus auslöst. Aktuell befinden sich 629 Kontaktpersonen (KP 1) in Quarantäne. "Die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Landkreis Kronach durchbricht heute, 2. April 2021, die 3000er-Marke und steigt auf 3001." Nachdem 31 Menschen wieder aus häuslicher Isolation entlassen werden konnten, gibt es aktuell 374 "aktive Fälle“ im Landkreis. 2545 Personen gelten mittlerweile als genesen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag einen 7-Tage-Inzidenzwert von 286,17 für den Landkreis Kronach.

