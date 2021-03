So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus. Auch die Region in und um Kronach ist betroffen. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle erfahren Sie in unserer Karte - inklusive Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben.

Update vom 31.03.2021, 16.15 Uhr: Corona-Fälle in Schulen, Kitas und Seniorenheim - Inzidenz weiter steigend

Der Landkreis Kronach ist nach wie vor "flächendeckend" von Corona-Infektionen betroffen. Wie das Landratsamt am Mittwoch (31.03.2021) mitteilte, gibt es momentan auch Corona-Fälle in zahlreichen Einrichtungen und Betrieben.

In drei Schulen gab es Corona-Ausbrüche aus den Präsenzphasen, außerdem in fünf Kindertagesstätten, drei Pflegediensten, einer Asylbewerberunterkunft, einem Seniorenhaus und mehreren Unternehmen. Laut Landratsamt sei zudem ein "nicht geringer" Teil der Infektionen im familiären Bereich festgestellt worden.

Aus diesem Grund gibt es eine sehr hohe Anzahl an Kontaktpersonen: 620 Menschen sind momentan in Quarantäne. Ein möglicher Grund dafür ist, dass bei den meisten Corona-Fällen inzwischen eine mutierte Variante des Virus nachgewiesen wird. Dies löst bei den Kontaktpersonen eine wesentlich höhere Übertragung aus.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und liegt laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes bei 253,2 (Stand: 0.00 Uhr). Landrat Klaus Löffler appelliert angesichts der angespannten Lage an die Bürgerinnen und Bürger, sich auch weiterhin an die Corona-Regeln – insbesondere Abstand, Maskenschutz und Hygienemaßnahmen – zu halten.

Des Weiteren wurde das Schnelltestangebot in Kronach erweitert: Zusätzlich zum bestehenden Angebot bietet nun auch der Pflegedienst Foidl in Kronach Corona-Schnelltests an. Aufgrund der vielfältigen Testmöglichkeiten in der Kreisstadt werden ab Ostermontag in der Industriestraße in Kronach keine Schnelltests mehr angeboten. Die dortige PCR-Teststrecke ist davon nicht betroffen.

Update vom 23.03.2021, 15.05 Uhr: Weitere Schnellteststellen im Landkreis Kronach

Wie das Landratsamt Kronach am Dienstag mitteilt, wird die Infrastruktur für Corona-Schnelltests im Landkreis sukzessive ausgebaut. Neben den bereits bekannten Schnellteststellen sind nun folgende neu hinzugekommen:

Schnellteststelle Küps (Schulzentrum, Am Hirtengraben 7), Öffnungszeiten: mittwochs 17 bis 19 Uhr, sonntags 9 bis 12 Uhr.

Schnellteststelle Teuschnitz (Jugendbildungshaus am Knock, Dr.-Karl-Braun-Straße 1), Anmeldung telefonisch unter 09268 9595, Öffnungszeiten: montags und dienstags von 16 bis 17 Uhr, donnerstags und freitags von 11 bis 12 Uhr

Weitere Testangebote können ab dem Wochenende beziehungsweise ab der kommenden Woche wahrgenommen werden. Die Behörde wolle diesbezüglich erneut informieren, hieß es am Dienstag.

Eine Übersicht der Schnellteststellen im Landkreis Kronach (einschließlich der Angebote ab dem kommenden Wochenende bzw. der kommenden Woche) gibt es hier.

Update vom 22.03.2021, 15.00 Uhr: Steigende Zahlen - Kronach reißt 250-Marke

Die 7-Tage-Inzidenz in Kronach hat 257,7 erreicht. Damit liegt der Landkreis ähnlich hoch wie die benachtbarten Landkreise Kulmbach (286) und Hof (216 bzw. 312 im Stadtgebiet). Damit liegt der Landkreis auch deutschlandweit im vorderen Feld bei den Infektionen.

Derzeit sind 290 Infizierte und Quarantäne. Insgesamt wurden seit Pandemie-Beginn 2658 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, 78 starben.

Etwas Hoffnung auf Besserung machen die neuesten Zahlen: So wurde seit der letzten Meldung nur eine weitere Infektion festgestellt.

Update vom 18.03.21, 21.00 Uhr: Aktuelles Infektionsgeschehen und ein weiterer Todesfall

In den vergangenen drei Wochen spielte sich das Infektionsgeschehen flächendeckend im gesamten Landkreis Kronach ab. Davon betroffen waren und sind 7 Schulen, 9 Kindertageseinrichtungen, 2 Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge, 1 Asylbewerberunterkunft, 1 Seniorenhaus und mehrere Betriebe. In der Folge gibt es eine sehr hohe Anzahl von Kontaktpersonen (aktuell: 463), von denen sich viele zu sogenannten Index-Fällen entwickeln. Insbesondere die mutierte Variante des Virus löst bei den Kontaktpersonen eine wesentlich höhere Übertragung aus, als das zum Beispiel im vergangenen Frühjahr der Fall war.

Der Landkreis Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie erneut ein Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu beklagen. Es handelt sich hierbei um einen Mann im 74 Jahren.

Update vom 18.03.2021, 12.26 Uhr: Schulen und Kitas bleiben auch vor den Osterferien zu

Nach wie vor liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Kronach weit über der 100er Marke, die bekanntlich für den Betrieb der Kindertagesstätten und den Unterrichtsbetrieb an den bayerischen Schulen maßgeblich ist, so eine Pressemeldung aus dem Landratsamt Kronach. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für diesen Bereich am Donnerstag, 18. März, einen Wert von 241,2 festgestellt. Deshalb bleiben die Schulen (mit Ausnahme der Abschlussklassen) und Kindertagesstätten im Landkreis Kronach auch in der Woche vom 22. bis 26. März geschlossen – unabhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes innerhalb dieses Zeitraums.

Gemäß der aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmen-Verordnung muss jeder Landkreis am Ende einer Woche auf Basis des Inzidenzwertes die Regelung für die Folgewoche bekanntmachen.

In den Abschlussklassen findet demnach Präsenzunterricht statt, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ist dies nicht der Fall, muss Wechselunterricht angeboten werden. An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt. Notbetreuungsregelungen bleiben davon sowohl in den Schulen als auch in den Kindertagesstätten unberührt.

Zum Ende der nächsten Woche wird dann wiederum eine Entscheidung für die darauffolgende Woche für die Kindertagesstätten getroffen. Für die Schülerinnen und Schüler beginnen in der Woche ab dem 29. März die Osterferien.

Update vom 17.03.21, 18.35 Uhr: Ein weiterer Todesfall - Inzidenzwert weiterhin über 200

Im Landkreis Kronach gibt es einen weiteren Todesfall: Wie das Landratsamt am Mittwoch, dem 17.03.21 bestätigte, ist ein 88-Jähriger Mann, der mit dem Coronavirus infiziert war, verstorben. Damit steigt die Zahl der am Coronavirus Verstorbenen im Landkreis Kronach auf 76.

Im Vergleich zum Vortag meldet der Landkreis zudem 30 Neuinfektionen und 22 Genesene. Insgesamt gab es 155 Neuinfektionen in den vergangenen Tagen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit auf 232,2. Aktuell befinden sich 241 Personen in Quarantäne. Seit Beginn der Pandmie gab es 2555 Infizierte, davon sind 2238 genesen.

Ab heute, dem 17. März, besteht nun auch die Möglichkeit, die neu eingerichtete Teststelle in der Hermann-Söllner-Halle in Ludwigsstadt zu besuchen. Auch weiterhin werden montags bis freitags kostenfreie PCR-Tests durch Vitolus in der Industriestraße in Kronach durchgeführt. Wie gewohnt, ist hierfür eine Voranmeldung notwendig.

Update vom 16.03.21, 16.45 Uhr: Inzidenz am Steigen - Mehr kostenfreie Tests für Bürger

Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Kronach beträgt aktuell 208,3, wie das Landratsamt Kronach mit Bezug auf das RKI mitteilt. Außerdem gibt es 139 Neu-Infizierte in den vergangenen 7 Tagen. Seit der letzten Meldung gibt es 33 Neu-Infizierte. Genesen sind 8 Personen. Aktuell befindens sich 234 Infizierte in Quarantäne. Genesen sind insgesamt 2216 Personen. Verstorben sind 75. Seit dem Pandemie-Ausbruch gab es 2525 Infizierte.

Bereits seit Montag letzter Woche werden kostenfreie Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Kronach angeboten. Dieses Angebot wird – sowohl in Bezug auf die Standorte als auch auf die Testzeiten – sukzessive ausgebaut.

Wie das Landratsamt bereits berichtet hat, konnten neben den drei bereits bestehenden Teststellen des Gesundheitsamtes (Kehlbach, Kronach und Steinwiesen) auch Apotheken im Landkreis gewonnen werden, welche Antigen-Schnelltests anbieten. Dies sind aktuell die Süd-Stern-Apotheke in Kronach, die Markt-Apotheke Pressig und die Schloß-Apotheke Weißenbrunn.

Ab Mittwoch, 17. März, besteht nun auch die Möglichkeit, die neu eingerichtete Teststelle in der Hermann-Söllner-Halle in Ludwigsstadt zu besuchen. Auch weiterhin werden montags bis freitags kostenfreie PCR-Tests durch Vitolus in der Industriestraße in Kronach durchgeführt. Wie gewohnt, ist hierfür eine Voranmeldung notwendig.

Update vom 15.03.21, 15 Uhr: Drei Frauen mit nachgewiesener Covid-19-Infektion gestorben

Das Landratsamt Kronach hat im Zuge der Corona-Pandemie weitere Todesopfer mit nachgewiesener Covid-19-Infektion zu vermelden. Es handelt sich hierbei um drei Frauen im Alter von 60, 83 und 92 Jahren.

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für den Kreis Kronach aktuell 199,3. Neu-Infizierte gibt es 133. Seit der letzten Meldung gibt es 8 Neu-Infizierte und 7 Genesene. Außerdem befinden sich aktuell 209 Infizierte in Quarantäne. Insgesamt sind 75 Personen im Kreis Kronach verstorben.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Vorschaubild: Sebastian Gollnow/dpa

