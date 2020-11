Es ist ja nicht so, dass man das neuartige Corona-Virus sehen kann. Beim 94-Jährigen in Wallenfels spielte sogar Glück im Unglück mit in den Fall hinein, dass die Infektion überhaupt erkannt wurde. Caritas-Geschäftsführerin Cornelia Thron fasst die Ereignisse, die sie, Kollegen und Bewohner bis tief in die Nacht wach hielten, zusammen und erklärt, dass sich der Bewohner unglücklicherweise ein Bein gebrochen hat.