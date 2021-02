Mehrere Mülltonnen brannten Mittwochnacht (10. Februar 2021) auf dem Grundstück eines Wohnhauses in Kronach ab, wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet. Die Kriminalpolizei Coburg bittet nun um Zeugenhinweise.

In der Zeit zwischen 22.15 und 22.30 Uhr gerieten drei Mülltonnen unter einer Terrassenüberdachung auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße in Vollbrand. Die Bewohner bemerkten das Feuer und es gelang ihnen, es ohne fremde Hilfe zu löschen.

Ursache noch unklar - Brandfahnder ermitteln

Durch die Flammen wurde der Unterstand in Mitleidenschaft gezogen und es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Brandfahnder der Kriminalpolizei Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen - eine Ursache ist bisher aber noch unklar.

Zeugen, die in der Mittwochnacht Beobachtungen gemacht haben oder sachdienlichen Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 in Verbindung zu setzen.