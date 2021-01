Der Ärger der Händler hat sich im September entladen. Auf grüner Wiese vor dem Reichstagsgebäude in Berlin hat der Bund des Selbstständigen in Bayern eine Sammlung von neun Monaten Zettelwirtschaft in Kartons verpackt und sie demonstrativ als Mauer der Bürokratie hochgezogen. Wahrscheinlich findet sich in Deutschland keine Bäckerei , die die Entscheidung zur sogenannten Belegausgabepflicht seit Januar gutheißen würde. Ganz im Gegenteil, sagen auch die Kronacher Betriebe. Das Gesetz gehöre schleunigst wieder auf den Müllhaufen verfehlter Finanzpolitik.