Es braucht schon einen Juristen, um zu erklären, warum das deutsche Recht dieses Verbrechen Totschlag nennt. Doch Mordmerkmale - Heimtücke, niedere Beweggründe oder Grausamkeit - konnte das Landgericht Coburg dem Angeklagten nach drei Verhandlungstagen schlicht nicht nachweisen. "Was wir haben, reicht nicht aus. Aber wir sind in diesem Fall sehr nahe dran." Ein Umstand, den Staatsanwalt Christopher Rosenbusch hörbar bedauert, bevor er für H. 14 Jahre und 9 Monate Gefängnis fordert und damit den Strafrahmen von 15 Jahren fast ausreizen will.