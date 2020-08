Blutige Aufstände in Weißrussland: Kronacher Arzt und seine Frau sorgen sich um die Familie in der Heimat

Die Hoffnungslosigkeit hat Vassil Zholud und seine Frau Olga schon vor acht Jahren aus ihrer Heimat vertrieben. In Coburg haben sie eine neue gefunden. Er ist Ansthesist in der Helios Frankenwaldklinik in Kronach , sie Chirurgin im Krankenhaus in Sonneberg. Hier haben sie sich ein neues Leben aufgebaut. Doch in Gedanken sind sie in Belarus - dort, wo Prsident Aljaksandr Lukaschenko seit fast drei Wochen sein eigenes Volk bekmpfen lsst.