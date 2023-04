Feuerwehreinsatz in Oberfranken - Haus in Vollbrand: Am Samstagnachmittag (29. April 2023) ist in der Kronacher Kaulangerstraße ein Feuer ausgebrochen. Um 17.25 Uhr informiert das Polizeipräsidium in einem Pressealarm über den Einsatz. Der Brand selber wurde der Polizei um kurz nach 17 Uhr gemeldet.

Laut Polizeiinspektion Kronach war vermutlich ein technischer Defekt eines Küchengeräts Ursache des Brandes in einem Mehrfamilienhaus. Aktuell gibt es eine verletzte Person, die mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus gebracht wurde.

Feuer in Kronach ausgebrochen: Polizei äußert sich zur Ursache - weiterhin Verkehrsbehinderungen

Die Kaulangerstraße musste wegen des Feuers voll gesperrt werden, für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet.