Direkt am Rande des Fluggeländes auf dem Kreuzberg hat es gekracht. Das "Opfer": eine solide Metallschranke. Der Leidtragende: der Aeroclub Frankenwald. Der Übeltäter: unbekannt. "Wir gehen von einem Schaden von etwa 1500 Euro aus", stellt Ralf Wietasch, der Schriftführer des Vereins, auf unsere Anfrage fest. Ein Unbekannter hat wohl mit seinem Auto die zweiflügelige Schranke am Flugplatz demoliert, die Unbefugten das Betreten des Flugfeldes verwehren und so für Sicherheit sorgen soll. "Sogar das Fundament der Schranke wurde mit herausgerissen." Einer der beiden Metallflügel wurde völlig verbogen.

Entschuldigung ohne Wert

Dass die Sache nun in die Öffentlichkeit und zur Anzeige gebracht wird, hätte sich der Verursacher ersparen können. Offenbar wollte er das auch. Zunächst! An der Unfallstelle fanden die Flieger nämlich einen Zettel vor. "Sorry. Entschuldigung vielmals", hatte vermutlich der Fahrer darauf vermerkt. "Bitte keine Polizei . Ich melde mich und bringe den Schaden in Ordnung."

Die Reue scheint jedoch auf der Strecke geblieben zu sein. "Als sich nach zwei Tagen niemand gemeldet hat, haben wir Anzeige wegen Unfallflucht erstattet", erklärt Wietasch. Nun hofft der Aeroclub auf Hinweise an die Polizei in Kronach (Telefon 09261/5030). Der Schriftführer meint, dass er bisher nur von einem unbestätigten Tipp gehört habe, wonach ein Auto Driftübungen durchgeführt haben soll. Polizei-Pressesprecher Gerhard Anders stellt fest, dass "noch keine neuen Erkenntnisse" vorliegen.