Kronach vor 47 Minuten

Feiertag

Bauernregeln: Halbzeit für den Winter

Heute, am 25. Januar, ist beim Winter Halbzeit angesagt - so will es jedenfalls der Volksmund. Doch woher kommt diese alte Weisheit? Auf Künstler übte Paulus' Sinneswandel jedenfalls schon immer eine Faszination aus.