Nahe des Schwarzenbacher Ortsteils Schübelhammer ist es am Montagmorgen auf der B173 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Frau kam von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Die Frau war auf der Bundesstraße zwischen Schwarzenbach am Wald und Wallenfels unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen Baum raste. Ersten Angaben des Polizeipräsidiums Oberfranken zufolge wurde sie dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen.

Am Unfallort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der die Frau in ein nahegelegenes Klinikum brachte. Zur Stunde dauern die Aufräumarbeiten am Unglücksort noch an, weshalb auch weiterhin mit massiven Einschränkungen für den Verkehr zu rechnen ist.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Polizeiabsperrung, Polizei, Einsatz, Polizeieinsatz, Krankenwagen, Notruf, Unfall Symbolfoto: SZ-Designs/Adobe Stock (88051771)