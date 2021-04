Ein bislang unbekannter "Umweltfrevler", so die Polizeiinspektion Kronach in einer Pressemitteilung, hat am Samstag (17. April 2021) jeglichen Unrat in einem Waldstück in Theisenort im Kreis Kronach entsorgt.

Unter anderem fanden die Beamten vor Ort eine alte Toilette und einen Aufputz-Spülkasten.

Toilette und Unrat im Wald entsorgt: Polizei bittet um Hinweise

Hinweis auf den Verursacher erbittet die Polizeiinspektion Kronach unter der Telefonnummer 09261 / 503-0.