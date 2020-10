Auch an seinem letzten Arbeitstag in der Firma Heim sa Otto Heinlein (vorne) voll konzentriert an der Linotype. Beim Drcken auf die Tastatur wurde im Schacht oben die betreffende Matrize ausgelst und rutschte in eine Auffangvorrichtung links vom Maschinensetzer. War die Textzeile voll, wurde sie per Hebeldruck mit einer Blei-Zink-Antimon-Legierung ausgegossen. Die Matrizen wurden automatisch wieder in den Schacht oben einsortiert und konnten sofort wiederverwendet werden. Im Hintergrund ist Hansi Heim an einer Setzmaschine. Foto: Archiv Heinlein