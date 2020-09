45 Minuten für 1,5 Kilometer: Autofahrer sind jetzt schon genervt von Kronacher Dauerbaustelle

Stoßstange an Stoßstange reiht sich in der Abendsonne aneinander. Die Ampel an der Kreuzung zur Kulmbacher Straße zeigt Grün, doch es geht keinen Meter vorwärts. Autofahrer , die in diesen Tagen auf der B 173 südlich von Kronach unterwegs sind, benötigen besonders zu den Stoßzeiten jede Menge Geduld.