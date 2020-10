Er hat ein 16 Jahre altes Mädchen auf dem Kronacher LGS-Gelände begrapscht und sexuell genötigt. Das Opfer glaubt, dass der Asylbewerber aus Syrien (25) sie vergewaltigt hätte, wenn ihre Freundin nicht zu Hilfe gekommen wäre. Nach langem Hin und Her hatte der Angeklagte die Vorwürfe im Prozess am Kronacher Amtsgericht im vergangenen Juli eingeräumt. Doch die Konsequenzen für seine Tat will er nicht tragen.