Marktbreit vor 57 Minuten

Zypern live im Englischunterricht

Am 15. Juli hatte die Klasse 6b der Leo-Weismantel-Realschule die außergewöhnliche Möglichkeit, eine fremde Kultur live kennenzulernen, ohne dabei selbst das Klassenzimmer verlassen zu müssen. Frau Andrea Nicolaidou lebt in Würzburg und stellte der Klasse in ihrer Muttersprache Englisch ihr Heimatland Zypern vor. Begleitet von vielen Bildern aus ihrer Schulzeit und von ihrem Heimatort konnte sie den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in das Alltagsleben auf der Mittelmeerinsel vermitteln. Im Anschluss an den Vortrag stellte die Klasse Fragen über eines der kleinsten Mitglieder des Commonwealths. Dies führte zu einem regen Austausch auf Englisch. Die Klasse erlebte somit hautnah wie die englische Sprache zur Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen beitragen kann. Das Bild zeigt Referentin Andrea Nicolaidou bei der Vorstellung ihrer Heimat Zypern auf Englisch im Klassenzimmer der 6b.