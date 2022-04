Kitzingen vor 1 Stunde

Zwölfjähriger besprüht Mauer

Ein Polizeibeamter in seiner Freizeit beobachtete am Montag gegen 17.15 Uhr in der Schweizergasse in Kitzingen einen zwölfjährigen Jungen, als dieser eine Mauer mit grüner Farbe besprühte. Dabei wollte er einen zuvor gesehenen Schriftzug nachahmen, heißt es im Polizeibericht. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizei Kitzingen nahm sich der Sache an und brachte den Jungen zu seinen Eltern. An der Mauer entstand ein Schaden von circa 250 Euro. Eine Meldung des strafunmündigen Kindes an die Staatsanwaltschaft wegen der begangen Sachbeschädigung erfolgt.