Sie sind die akustischen Visitenkarten aller Kirchen in den Städten, Märkten und Dörfern Bayerns: die Glocken. Und sie haben sowohl erhabene, wundersame als auch traurige Schicksale erlebt, wie Pfarrerin Victoria Fleck schreibt. Sonntag für Sonntag präsentiert der Bayerische Rundfunk in seiner Sendung "Zwölfuhrläuten" das Glockengeläut aus einer ausgewählten Kirche und erzählt aus der Vergangenheit und Gegenwart dieser Kirche.

Das Zwölfuhrläuten ist die älteste Hörfunksendung des Bayerischen Rundfunks. Im Oktober vergangenen Jahres kamen Tontechniker des BR für die Aufnahme in der evangelischen St. Michaelskirche in Krautheim. Anlässlich der abgeschlossenen Sanierungsarbeiten an der Kirche, hatte sich die Gemeinde dafür beworben.

Am 30. Januar um 12 Uhr werden das Glockengeläut und der Beitrag im Bayerischen Rundfunk zu hören sein.