Groß herausgekommen sind in der vergangenen Woche die Zweitklässler der Grundschule Volkach.

Mit dem Musical "Villa Spooky" begeisterten mehr als 70 Kinder der 2. Klassen ihre Mitschüler aus der Grund- und Mittelschule, Vorschüler, ihre Eltern und Verwandten. Insgesamt fanden fünf Aufführungen statt. Ein Vampir, eine Ratte, eine Eule und Fledermäuse wollten verhindern, dass ihre geliebte "Villa Nebelstein" verkauft wird. Sie verwandelten diese mit einer Gruselshow in eine "Villa Spooky" und schlugen so die Käufer in die Flucht.

Die Solistinnen und Solisten, der Chor, die Tanz- und die Orff-Gruppe präsentierten nach fast drei Monaten Vorbereitung mit viel Freude ihr Können auf der Bühne und zeigten eine beeindruckende Grusel-Show.

Auch einige Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Volkach unterstützten die Nachwuchstalente, indem sie sich mit ihrem Lehrer Peter Adler um die technische Ausstattung kümmerten. Einige Schülerinnen der Klasse 9 M waren als Visagistinnen eingesetzt und schminkten die jungen Akteure professionell.

Die Lehrerinnen Astrid Boll, Susanne Dobler und Ulrike Stark, die das Musical mit den Kindern einstudiert haben, freuen sich über die anhaltende Begeisterung. Noch heute singen die Kinder in der Pause täglich die Musicalsongs und spielen einzelne Sprechstücke nach. Ein Projekt, das den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleibt und sich auf alle Fälle gelohnt hat!

Von: Susanne Dobler (Lehrerin, Grundschule Volkach)