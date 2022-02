Am Egbert-Gymnasium stand die Ehrung der Teilnehmer am Landeswettbewerb Mathematik an. Karl Höfle aus der 10. Jahrgangsstufe hat mit stolzen 13 von 16 Punkten einen zweiten Preis erzielt und nicht nur ein Buchgeschenk erhalten, sondern ist auch für die 2. Runde eingeladen worden. Dort gilt es, sich ebenfalls an weiteren anspruchsvollen Aufgaben mit anderen Schülern aus Bayern zu messen, sodass schließlich die Landesmeister für dieses Jahr gekürt werden können. Mit Karl Höfle freute sich Julian Legron aus der 9. Jahrgangsstufe, der ebenfalls die Herausforderung der Teilnahme am Landeswettbewerb angenommen hat.

Elmar Schrauth, der Fachbetreuer für Mathematik am EGM, betonte in seiner Laudatio, dass sich beim Landeswettbewerb die besten der besten jungen Mathematikerinnen und Mathematiker treffen. "Aus diesem Grund werden die Aufgaben auch so gestellt werden, dass sie nicht ganz so einfach zu knacken sind. Anders gesagt: Jeder durch euch erreichte Punkt ist eine sehr große Leistung. Selbst wenn man nur drei, vier oder fünf Punkte von 16 möglichen erreicht hat, kann man dennoch sehr stolz sein."

Mit dem Glückwunsch verband Schrauth auch den Dank an Xaver Reich, der sich mit Freude bereit erklärt hatte, bei der Organisation der Mathematik-Wettbewerbe zu helfen. "Die Betreuung der Mathematik-Wettbewerbe ist ein Bestandteil unserer Gruppe ´Science Desk´, in der Xaver eine Führungsrolle innehat", so Schrauth, der auch schon den Blick auf die kommenden Herausforderungen richtete: "Ich lade euch nun auch ein, euch mit den Besten der Besten aus ganz Deutschland zu messen, und zwar beim sogenannten Bundeswettbewerb. Der Abgabeschluss ist im März."

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)