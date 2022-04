Einen größeren Polizeieinsatz mit mehreren verletzten Personen hat am Ostersamstag um 21.30 Uhr eine 38-jährige, erheblich betrunkene Frau in Marktbreit ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, war die die Frau bereits seit 20 Uhr in der Innenstadt von Marktbreit aufgefallen, da sie laut herumschrie und die Passanten beleidigte und anpöbelte.

Gegen 21.30 Uhr schlug sie dann einer 54-jährigen Geschäftsfrau unvermittelt ins Gesicht, die gerade dabei war, ihr Geschäft in der Marktstraße zu verlassen. Mehrere Passanten konnten die schreiende Frau schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen mehrerer Polizeistreifen festhalten.

Polizisten ins Gesicht getreten

Wie die Beamten weiter schreiben, mussten sie die sich heftig wehrende Frau unter Zwang in einen Streifenwagen setzen, um sie zur Polizeiinspektion nach Kitzingen zu bringen. Auch während der Fahrt schrie sie im Streifenwagen weiter lautstark herum. Als sie in die Ausnüchterungszelle gebracht wurde, schlug und trat sie nach Angaben der Polizei gegen die Beamten und und verletzte einen durch einen Tritt ins Gesicht. Dieser musste nach der Versorgung im Kitzinger Krankenhaus Kitzingen seinen Nachtdienst abbrechen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde bei der 38-jährigen Frau eine Blutentnahme durchgeführt und sie musste die Nacht in der Haftzelle verbringen. Ein Alkotest hatte vorher 1,1 Promille ergeben. Die 38-Jährige erwarten jetzt Strafanzeigen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Jugendlicher pinkelte gegen Hauswand

Einen erneuten Einsatz in Marktbreit hatten die Polizisten dem Pressetext zufolge tags darauf. Am Ostersonntag um 22.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife am dortigen Wohnmobilabstellplatz am Rande einer gemeldeten Ruhestörung einen 17-jährigen Jugendlichen, der beim Antreffen gegen einen Blumenkübel und eine Hauswand urinierte.

Als er von den Beamten angesprochen wurde, spuckte er vor diesen verächtlich auf den Boden. Als die Streifenbesatzung hierauf reagierte, spuckte er erneut und bekräftigte dies laut Polizeibericht mit dem Satz: „Ich kann spucken, wo ich will“.

Bei dem jungen Mann wurde im Anschluss ein Tütchen mit ca. 1,75 Gramm Haschisch gefunden und sichergestellt. Der 17-Jährige war, wie ein Test zeigte, mit rund 1,3 Promille auch ziemlich alkoholisiert. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.