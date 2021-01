Kitzingen vor 47 Minuten

Zweimal den Vorderreifen platt gestochen

In der Zeit von 5. Januar, 0 Uhr, und 10. Januar, 23.55 Uhr, ereignete sich in der Buchbrunner Straße in Kitzingen eine Sachbeschädigung, heißt es im Bericht der Polizei. Ein bislang unbekannter Täter stach vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an einem geparkten BMW den rechten Vorderreifen platt. Derselbe Vorfall ereignete sich bereits in der Zeit vom 25. November bis 2. Dezember. Vermutlich derselbe Täter zerstach an der gleichen Örtlichkeit ebenfalls den rechten Vorderreifen am BMW des Geschädigten. Es entstand ein Gesamtschadenvon etwa 330 Euro.