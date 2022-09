Gleich mehrere Gründe zu feiern hatten die Segnitzer am Wochenende. Es war Kirchweih und traditionell zogen die Kindergartenkinder singend durchs Dorf zum Rathaus. Dort wartete nicht nur der stellvertretende Bürgermeister Christian Lauck, sondern auch zwei erfolgreiche Faustballmannschaften. Die Männer 55 und die Damen hatten jeweils den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften erreicht. Stolz trugen sie Bronzemedaillen um den Hals. Zwar sind sportliche Erfolge beim Faustball in Segnitz nichts Ungewöhnliches. Aber immer wieder werden die Sportlerinnen und Sportler mit herzlichem Applaus und großer Anteilnahme am Rathaus empfangen.

Und auch der Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde darf nicht fehlen. Christian Lauck sprach seine Glückwünsche aus, vor allem an die Männer, die erstmals einen solchen Platz erreicht hatten. Den Damen wünschte er, dass es in der nächsten Saison vielleicht noch etwas höher auf dem Siegertreppchen geht. Auch der Vorsitzende des TV Segnitz, Timo Hofmann, gratulierte den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern. Der Trainer der Damen, Uli Lauck, dankte auch dem Sponsor, der Firma Elektrotechnik Link, die seit vielen Jahren den Verein und die Mannschaften unterstützt. Die Damen durften sich gerade erst über neue Trainingsjacken freuen.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch wurde bei einem kleinen Sektempfang feiert. Die Kindergartenkinder waren derweil schon in Richtung Rummelplatz an den Main weitergezogen – nicht ohne vom stellvertretenden Bürgermeister mit ordentlich Süßkram versorgt worden zu sein.