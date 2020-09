Kitzingen vor 1 Stunde

Zwei Wildunfälle

Am Mittwochmorgen hat eine 57-Jährige mit ihrem Dacia die Staatsstraße 2270 von Kitzingen kommend in Richtung Mainstockheim befahren, als ihr ein Reh vor das Auto sprang. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro, berichtet die Polizei. Einem 47-Jährigen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf der Kreisstraße 29 von Volkach kommend in Richtung Nordheim ein Wildschwein vor das Auto gesprungen. Laut Polizei erfasste der linke Vorderreifen des Skoda das Tier. Es blieb verletzt an der Unfallstelle liegen und musste erlegt werden. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstand, konnte in der Nacht nicht festgestellt werden.