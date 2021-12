Volkach vor 32 Minuten

Zwei Verteilerkästen angefahren

In der Zeit von Dienstagnacht bis Mittwochmittag kam es "Am Holzberg" in Volkach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr einen Verteilerkasten an, wodurch das Gehäuse brach und ein Schaden von schätzungsweise 3000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, teilt die Polizeiinspektion Kitzingen mit.