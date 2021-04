Kitzingen vor 26 Minuten

Zwei Verletzte: Jugendlicher Kleinkraftradfahrer stieß mit Auto zusammen

An der Einmündung zur Wörthstraße/Paul-Eber-Straße in Kitzingen hat sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Wörthstraße in Richtung der Kanzler-Stürtzel-Straße. Als Sozia befand sich ein 13-jähriges Mädchen hinten auf dem Sitz, teilt die Polizei mit. An der Einmündung zur Paul-Eber-Straße missachtete der Jugendliche die Regel „Rechts vor Links“. Es kam zum Zusammenstoß mit einem von rechts einbiegenden vorfahrtsberechtigten Porsche.