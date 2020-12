Wiesentheid vor 1 Stunde

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Wiesentheid

Ein 75-jähriger Autofahrer war am Dienstagvormittag mit seinem VW Golf in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid unterwegs und erkannte auf dem rechten Fußgängerweg eine Bekannte, wie es im Polizeibericht heißt. Der Golffahrer hielt an und bot der 83-Jährigen an, sie mitzunehmen. Nachdem diese eingestiegen war, folgte von hinten ein Peugeot. Der 70-jährige Peugeot-Fahrer übersah den stehenden VW und fuhr auf. Dabei wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.