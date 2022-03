Marktbreit vor 1 Stunde

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein 22-jähriger fuhr mit einem BMW am Dienstagmittag auf der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit in Richtung Ochsenfurt. Vor ihm fuhr eine 23-jährige VW-Fahrerin. Als diese verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf das Heck des VWs auf, heißt es im Polizeibericht. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich beide Fahrer leicht.