Kitzingen vor 1 Stunde

Zwei verletzte Autofahrer

Am Sonntagmittag fuhr ein 52-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Peugeot auf dem Hindenburgring Süd in Kitzingen in Richtung Stadtmitte. Kurz nach der Mainbrücke wollte er nach links in die Stichstraße zur Bismarckstraße abbiegen, berichtet die Polizei.